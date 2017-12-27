٢٠١٨ عامُ النَّجَاح!

2017/12/27 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:نـــــــــــــــزار حيدرفي العامِ الجديدِ أَمامَنا الكثير من المهامِّ والأَهداف التي يجب أَن ننجحَ في إِنجازِها.ومن أَجلِ تحقيقِ النَّجاح وتجنُّب الفشل يجب أَن تتراجعَ منظومةُ مفاهيم لصالحِ منظومةِ مفاهيمٍ؛١/ يَجِبُ أَن يتراجع مفهوم أَلـ [أَنا] لصالحِ مفهوم أَلـ [نحنُ]! من خلال التحلِّي بعقليَّة الفريق بدلاً عن عقليَّة أَلفرد.٢/ يَجِبُ أَن تتراجعَ ثقافة أَللاأُبالية و [آني شَعليَّة] و [مَيفيد] لصالح مفهوم المسؤُوليَّة! وعلى صعيدَين؛أَلأَوَّل؛ على صعيد طريقة التَّعامُل مع المسؤُول، والثَّاني؛ مَعَ الشَّأنِ العام، وعلى رأسهِ الصَّوت الانتخابي.وهذا يحتاجُ إِلى تراجُعِ عقليَّة المسؤُوليَّة الفرديَّة لصالح المسؤُوليَّة الجماعيَّة [التشارُكِيَّة] على قاعدة [ننهضُ جميعنا أَو لا ننهض].٣/ يَجِبُ أَن يتراجع التضخُّم في الانتماء الدِّيني والمذهبي والاثني والحزبي والعشائري وغير ذلك لصالحِ الانتماء الوطني! فالوطنُ هو أَوسعُ قاسمٍ مُشتركٍ بين المواطنين في بلدٍ متنوِّعٍ ومتعدِّدٍ في كلِّ شَيْءٍ.٤/ يَجِبُ أَن يتراجعَ مِعيارُ المُحاصصة والهويَّة والزَّي والخلفيَّة والولاء للقائدِ الضَّرورة، لصالحِ معيارِ الإِنجاز وعلى صعيدَين؛ التصدِّي لموقعِ المسؤُوليَّة والتَّقييم.٥/ يَجِبُ أَن يتراجعَ مفهوم الكانتُونات والفِئَوِيَّات والأُسرِ والطوائف لصالحِ مفهومِ الدَّولة.٦/ يَجِبُ أَن يتراجعَ مفهوم عبادة الشخصيَّة وصناعة الطَّاغوت والصنميَّة لصالحِ مفهومِ المصالحِ والمنافعِ والحقوقِ والواجباتِ.٧/ يَجِبُ أَن يتراجعَ مفهوم المُقارنة والتفضيلِ بين فاشلٍ وآخر وبين لُصٍّ وآخر لصالحِ مفهومِ المقارنةِ والتفضيلِ بين النَّاجحين والنَّزيهين، من خلالِ تراجعِ العقليَّة السلبيَّة لصالحِ العقليَّة الإِيجابيَّة وتراجُع عقليَّة [ليسَ بالإِمكانِ أَفْضَل ممَّا كان] لصالح عقليَّة [دائِماً هُناكَ الأَفضل].٨/ يَجِبُ أَن يتراجعَ مفهُوم الاستئثارِ لصالحِ مفهومِ الإِيثار، ومفهومِ الانتفاع لصالحِ مفهومِ النَّفع.٩/ يَجِبُ أَن يتراجعَ مفهُوم [إِذا لم أَستفِد أَنا فلا نزَلَ القطْرُ] لصالحِ مفهومِ [ليستفيدَ الأَقدرُ والأَحوَجُ والأَكثرُ أَهلِيَّة].١٠/ يَجِبُ أَن تتراجعَ عقليَّة التَّخاصُم والتَّقاطُع والتربُّص لصالحِ عقليَّة التَّكامل والتَّمكين من خلالِ؛أَلف؛ الاعترافُ بالفضلِباء؛ الاعترافُ بالآخرجيم؛ الاعترافُ بالخطأ١١/ يَجِبُ أَن تتراجعَ عقليَّة التزمُّت والتَّقاطُع لصالحِ عقليَّة الانفتاحِ وقبولِ الآخر والحوار والتَّعايُش.١٢/ يَجِبُ أَن تتراجعَ ثقافة التَّصفيق والخطِّ الأَحمر و [علي وياك علي] و [بالرُّوح بالدَّم] لصالحِ ثقافة الرَّقابة والمُحاسبة وحجب الثِّقة والعِقاب.١٣/ يَجِبُ أَن تتراجعَ ثقافة الفشل لصالحِ ثقافة النَّجاح، وذلك بتكريمِ النَّاجح من خلالِ وضعهِ المكان الذي يستحقّ، وعلى مُختلف المُستويات، وتوجيه اللَّوم والعِقاب للفاشِل.١٤/ يَجِبُ أَن تتراجعَ ثقافة [عَدِّ التَّضحيات] لصالحِ [عَدِّ النَّجاحات والانجازات].١٥/ يَجِبُ أَن تتراجعَ عقليَّة [أَنا فقط] لصالحِ عقليَّة [أَنا وغَيري].١٦/ يَجِبُ أَن تتراجعَ عقليَّة أَلبحث عن شَمَّاعات نُعلِّق عليها فشلنا وأَخطائنا وتقصيرنا وقُصُورنا لصالحِ عقليَّة قَبول التحدِّي ومُواجهة المخاطر وتحمُّل المسؤُوليَّة.١٧/ يَجِبُ أَن تتراجعَ العقليَّة الماضوِيَّة وثقافة الماضي لصالحِ عقليَّة المُستقبل.١٨/ يَجِبُ أَن تنسحبَ ثقافة التَّكفير والبَغضاء والكراهيَّة واحتكارِ الحقيقة والتَّمييز لصالحِ ثقافة الحُبِّ والتَّشارك والتَّعاون وتقاسُم الحقيقة والعدْلِ والاحسانِ.١٩/ يَجِبُ أَن تتراجع عقليَّة الانتقام والتشفِّي لصالح عقليَّة التَّسامح وتجاوز الزلَّات.٢٠/ يَجِبُ أَن يتراجع مفهوم [القُوَّة والنُّفوذ فوق القانون] لصالحِ مفهوم [القانون فَوْقَ الجميعُ].٢١/ وإِذا أَردنا أَن يكونَ العامُ الجديد هو عامُ الانتصارِ في الحربِ على الفسادِ فيجب أَن يتمَّ تقديم [عجلٍ سمينٍ] واحدٍ على الأَقلِّ للقضاءِ ليقفَ خلفَ القُضبانِ في الرُّبعِ الأَوَّل من العامِ الجديدِ ليتيقَّن الشَّارع بجديَّة هذه الحرب وأَنَّها ليست مجرَّد شِعارات للاستهلاكِ الحزبي أَو الانتخابي.[وَكُلُّ عامٍّ وَأَنتُم بِخَيْرٍ].٢٧ كانُون أَلأَوَّل ٢٠١٧لِلتَّواصُل؛‏E-mail: [email protected] com

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