تنفيذ اعمال نصب محطة اتصالات في النجف وشبكة بنى تحتية لخدمات النفاذ الضوئي في الانبار

2017/12/27 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق : علاء المعموري

نفذت الملاكات الهندسية والفنية في مديرية اتصالات النجف التابعة للشركة العامة للاتصالات احدى تشكيلات وزارة الاتصالات اعمال تنصيب محطة BTS مع البرج في قرية الغدير في المحافظة لغرض تامين خدمة الاتصالات للقرية والاحياء المحيطة بها ، حيث ان العمل حالياً في مراحله الاخيرة.



من جانب اخر قامت ملاكات مديرية اتصالات الانبار بتنفيذ اعمال شبكة بنى تحتية لخدمة النفاذ الضوئي في مركز مدينة الرمادي ، والتي تاتي ضمن خطة صندوق الاعمار ،

وذلك للاستفادة منها خلال الفترة المقبلة في تنفيذ مشاريع الاتصالات والحكومة

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