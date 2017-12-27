2017/12/27 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / عبطان : إيجاد تنسيق عراقي كويتي لدخول الجماهير الرياضية الى الكويت لحضور خليجي 23

27/12/2017 20:31:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / م .م

اعلن وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، الأربعاء، العمل على إيجاد تنسيق عراقي كويتي لدخول الجماهير الرياضية العراقية الى أراضي الكويت لحضور خليجي 23.

وذكر عبطان في تصريح نقله مراسل ﴿وكالة انباء الاعلام العراقي / واع﴾ إنه "في مباراتنا الأولى مع وزير الشباب والرياضة الكويتي، أكدنا أنه في حال وصول المنتخب الوطني إلى الأدوار النهائية لن نقبل أن يلعب المنتخب بدون جمهور".

واوضح، "الجميع يعلم الإجراءات الأمنية وتأشيرات الدخول للكويت معقدة للغاية، لكن الجهات المعنية هناك كانت متفهمة ووعدت بتقديم التسهيلات الممكنة".

وأوضح عبطان، "أحاول تأمين اتصال مع وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، من أجل التنسيق مع وزارة الداخلية الكويتية لوضع آلية لدخول الجماهير العراقية إلى الأراضي الكويتية".

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