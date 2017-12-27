الأربعاء 27 كانون الأول 2017 م (9 ربيع الثاني 1439 هـ)


10 مصابين جراء انفجار بمركز تجاري في بطرسبورغ الروسية
2017/12/27 | 21:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نقلوا إلى مستشفى

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