أبرز الأحداث المحلية في عام 2017

2017/12/27 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على وقع الاحتفالات في العاصمة بغداد والمدن العراقية الاخرى ، اضيئت خلالها اجواؤها بالالعاب النارية تمهيدا لتوديع عامً 2017 الذي كان في بدايته صعبًا سادته ازمات سياسية وامنية واقتصادية ومعارك طاحنة تحررت فيها محافظات صلاح الدين والموصل والانبار وغيرها من المدن والقصبات من براثن داعش الارهابي ، ويتطلع العراقيون ان يكون العام الجديد بداية جادة لحل الازمات معربين عن الامل بعودة جميع النازحين الى ديارهم.

وزارة التجارةتوفير خزين البطاقة الغذائية

أعلن وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي عن استمرار الوزارة في عملية تجهيز المفردات الغذائية لعموم مناطق العراق والمناطق المحررة، فيما أكد على وجود خزين «جيد» من مفردات البطاقة.وذكر وزير التجارة في بيان له إن «الوزارة استطاعت تهيئة خزين جيد من المفردات الغذائية لمحافظات الموصل والانبار وصلاح الدين، في مخازن قريبة نستطيع من خلالها إيصال حصة المواطنين بفترة قصيرة جدا وعبر الأسطول الناقل لشركات الوزارة، الذي استطاع بجهود استثنائية تأمين احتياجات جميع المناطق من المواد الغذائية وتلبية الحاجة الفعلية من الغذاء».واوضح أن «الملاكات العاملة في الوزارة واصلت عمليات تجهيز المفردات الغذائية لجميع مناطق البلاد بعد العقود التي أبرمتها لجنة التعاقد المركزية في ديوان الوزارة مع المناشئ المحلية والعالمية، لتوريد مواد السكر وزيت الطعام والرز والطحين وحسب الضوابط المعتمدة في العقود الحكومية والصلاحيات المخولة للوزارة».

التموينية لجميع العراقيين

على صعيد اخر نفت وزارة التجارة ما يشاع من حرمان المواطنين من البطاقة التموينية وحجبها عنهم في حال لم يجددوا بطاقاتهم الانتخابية، مؤكدة أن تلك الأنباء عارية عن الصحة وهدفها إثارة الرأي العام.وذكرت الوزارة إن “ما يشاع من حرمان المواطنين من البطاقة التموينية وحجبها عنهم في حال لم يجددوا بطاقاتهم الانتخابية لا صحة له”، مؤكدة “هدفه إثارة الرأي العام واستغلاله من قبل اصحاب النفوس الضعيفة في التغطية على انجازات الحكومة ضمن برنامجها الحكومي خلال الفترة السابقة واللاحقة”.ودعت الوزارة، جميع المواطنين الى “ضرورة الاسراع بتسليم مستمسكاتهم لوكلاء التموين لغرض تسلم بطاقاتهم التموينية وقبل نهاية العام الحالي، لقطع الطريق على ضعاف النفوس الذين يروجون الشائعات التي لاتخدم المواطن والحكومة” ، وأكدت، إلتزامها بـ”بتجهيز مفردات البطاقة التموينية لعموم المواطنين المسجلين ضمن نظام التموين”.

تسديد كامل مستحقات المزارعين

كما اعلنت وزارة التجارة عن اطلاق تسديد كامل مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة في جميع مناطق البلاد للاعوام 2014-2015-2016.واوضح الوزير بأن الوزارة سبق لها ان اطلقت عدة وجبات لمستحقات الفلاحين والمزارعين من تلك الاعوام ، داعيا جميع الفلاحين والمزارعين الى مراجعة فروع الشركة العامة لتجارة الحبوب في بغداد والمحافظات لغرض تسلم مستحقاتهم وفي حالة وجود اشكاليات او مخالفات مراجعة الدوائر الرقابية والمالية المنتشرة في بغداد والمحافظات لتقديم شكاواهم او ملاحظاتهم.

تأهيل معامل الحديد والاسمدة

ترأس وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني اجتماعا حضره وكيل الوزارة للتخطيط والمستشار لشؤون التنمية ومدير عام شركتي صناعة الحديد والصلب وصناعة الأسمدة الجنوبية في محافظة البصرة بحث خلاله واقع هذه الشركات وعمليات التأهيل الجارية في معاملها والسبل الكفيلة لإكمالها في التوقيتات المحددة لها .وتناول الاجتماع استعراض تفاصيل أعمال التأهيل في معمل الحديد والصلب التي تنفذها شركة يو بي هولدنك التركية ونسب الإنجاز المتحققة على وفق برنامج وخطط التأهيل الموضوعة لهذا الغرض والمبالغ المصروفة وكذلك بحث الإجراءات والمقترحات للتعجيل بإلانجاز والتشغيل لرفد السوق المحلية بحديد التسليح تزامنا مع حملات الأعمار والبناء التي تشهدها البلاد .كما تطرق الاجتماع الى مناقشة مشروع تأهيل معمل الأسمدة وفق القرض الياباني ونسب التطور الحاصلة فيه والتزامات شركة الأسمدة في تأمين حاجة وزارة الزراعة من سماد اليوريا على وفق العقد المبرم معها.



وأكد السيد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة للتعجيل بعمليات التأهيل ومحاولة إنجازها بأسرع وقت ممكن لإعادة إنتاج الحديد ورفد السوق المحلية حيث وجه بتهيئة جميع متطلبات مشروع التأهيل في سبيل المضي بانجازه في موعده المحدد وتطوير صناعة الحديد والصلب في العراق داعيا الى تكثيف العمل وزيادة الانتاج في معمل الاسمدة للايفاء بالالتزامات التعاقدية مع وزارة الزراعة وتأمين كامل حاجتها من سماد اليوريا مع الإسراع في إنجاز مشروع التأهيل للمعمل على وفق القرض الياباني لزيادة الطاقات الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لانتاج الأسمدة في العراق .

تفعيل معامل انتاج اللقاحات والادوية البيطرية

بحث وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني مع المدير المفوض لشركة الكندي لانتاج اللقاحات والادوية البيطرية الدكتور سعد صالح مهدي ورئيس مجلس ادارتها الدكتور كاظم خالد فالح الصيهود للبحث في الاليات والاجراءات الكفيلة بتطوير عمل الشركة ومناقشة المشكلات التي تواجهها وسبل تجاوزها .واكد الوزير خلال اللقاء على ضرورة تطوير عمل الشركة وتحسين نوعية الانتاج وزيادته لتأمين الحاجة المحلية ، داعيا الى اهمية انتاج لقاحات جديدة تواكب ماموجود في السوق وتتماشى مع التطور الحاصل في دول العالم ، مبديا استعداد الوزارة الكامل لتقديم كل وسائل الدعم والاسناد للشركة ولبقية شركات القطاع المختلط والخاص في ظل التوجه الحكومي الداعم للانتاج المحلي من خلال القرارات والقوانين الصادرة ومن ابرزها قوانين حماية المنتجات العراقية والتعرفة الكمركية وقانون الموازنة الاتحادية بهدف اعادة هيبة الصناعة العراقية للاسهام في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد .

الاكتفاء الذاتي

أكد الوكيل الإداري لوزارة الزراعة الدكتور مهدي سهر الجبوري انه تم وضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب خلال العام المقبل 2018, من خلال زيادة الإنتاجية وباستعمال وتوفير التقنيات الحديثة في الري والمستلزمات الزراعية الأخرى.واوضح الوكيل الإداري انه تم وضع الخطة الزراعية للعام المقبل بالتنسيق والتعاون مع وزارة الموارد المائية والبالغة (4) ملايين دونم من المساحات المزروعة بالمحاصيل الشتوية، مبينا ان هدف الوزارة هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب والمحاصيل الأخرى وباستعمال التقنيات الحديثة في الزراعة منها الري بالرش والتنقيط والمستلزمات الأخرى ، داعيا السلطات الأمنية والمعنية الى منع دخول المنتجات بطرق غير قانونية لحماية المنتج المحلي وحفاظا على الاقتصاد الوطني.

منع استيراد الدواجن من السعودية

منعت وزارة الزراعة استيراد الدواجن ومشتقاتها من المملكة العربية السعودية وذلك لانتشار مرض انفلونزا الطيور في المملكة العربية السعودية واصابة قطاع الدواجن فيها بهذا الوباء ,كما شمل المنع الدجاج الحي والمجمد والريش والبيض وجميع الطيور الداجنة المصابة.واكد الوكيل الفني للوزارة الدكتور مهدي ضمد القيسي ان قرار المنع يأتي انسجاماً مع قانون الصحة الحيوانية العالمية في حالة حدوث اصابة في بلد ما ,وحرصاَ من الوزارة على حماية المواطن العراقي وحفاظاَ على سلامته ، مضيفا ان الوزارة وجهت جميع المستوردين والمنافذ الحدودية بالالتزام يهذا القرار

وزارة العملوالشؤون الاجتماعية

استرداد 30 مليار دينارمن المتجاوزين

استردت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اكثر من (30) مليار دينار من المتجاوزين ضمن المستفيدين من رواتب الحماية الاجتماعية للمدة من عام 2014 ولغاية نهاية شهر ايلول 2017 على وفق نظام الاسترداد بالتقسيط وحسب الانظمة والضوابط .وذكرت مدير عام صندوق الحماية الاجتماعية في الوزارة جاكلين صليوا ان المبالغ توزعت بين الاعوام (2014-2017) وكان مجموع المبالغ المستردة يبلغ اكثر من 6 مليارات و800 مليون دينار، موضحة انه في عام 2015 تم استرداد اكثر من ثلاثة مليارات و800 مليون دينار ، مشيرة الى ان عام 2016 شهد استرجاع اكثر من 9 مليارات و100 مليون دينار ، مبينة ان عام 2017 شهد نقلة كبيرة في عملية الاسترداد نتيجة تكثيف المتابعة واجراءات الوزارة التي قامت بها وبتوجيه مباشر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ، مؤكدة استرداد اكثر من عشرة مليارات دينار لغاية نهاية شهر ايلول والمبلغ قابل للزيادة خلال الاشهر الثلاثة المقبلة.

عدد الارامل

فيما بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السواني في تصريح صحفي ان دائرة رعاية المرأة التابعة للوزارة سجلت ضمن قاعدة بياناتها 447 آلف مستفيدة ضمنهن 214 ألف أرملة و100 الف مطلقة، و5000 زوجة محكوم ، لافتاً الى وجود فئات اخرى مثل المهجورات والعاطلات عن العمل تتحمل الدائرة مسؤولية حمايتهن والاهتمام بهن.

إحصائيات رسمية

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لـ « الصباح الجديد»: ان عدد المطلقات بلغ 122 الفاً و483 مطلقة، منهن 105 الاف مطلقة تتراوح اعمارهن من 14 إلى 49 سنة، فيما كان عدد المطلقات بعمر 50 سنة فما فوق 17 ألفاً و432 مطلقة، مضيفاً، اما فيما يتعلق بعدد الارامل فقد وصل إلى 878 الفا و455 ارملة منهن 203 الاف ارملة بعمر 14 إلى 49 سنة وهناك 675 الفاً و198 ارملة بعمر 50 سنة فما فوق ,ولفت الهنداوي إلى ان مسح الامن الغذائي لعام 2016 الذي وفر لنا هذه الاحصائيات، لم يشمل محافظتي نينوى والانبار وكذلك قضاء الحويجة في محافظة كركوك وقضائي بيجي والشرقاط في محافظة صلاح الدين بسبب الظروف الامنية.

شمول المستفيدين من الاعانة بالسلم الجديد

اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية شمول جميع المستفيدين من قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014 بالزيادة المقررة على وفق السلم الجديد للإعانة بعد ظهور نتائج البحث الاجتماعي من وزارة التخطيط.وذكر المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم في بيان امس ان “الوزارة اكملت متطلبات شمول المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية بالقانون الجديد”، مؤكدا ان “الوزارة ستواصل صرف الاعانات الاجتماعية على وفق السلم القديم على ان يتم صرف الفروقات الخاصة بالسلم الجديد للمشمولين ابتداء من شهر تشرين الاول 2016”.

تشريع قانون العنف الاسري

دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس هيئة رعاية الطفولة في العراق المهندس محمد شياع السوداني الى معالجة كل المشكلات والتحديات التي خلفتها ممارسات داعش الارهابية بحق اطفال العراق والعمل معا على تعزيز التدابير لحمايتهم ومنع استغلالهم واعادة دمجهم في المجتمع من اجل بناء مجتمع قادر على الصمود ويسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وبناء السلم المجتمعي .وذكر السوداني في كلمة له في افتتاح المؤتمر السنوي الثاني عشر لهيئة رعاية الطفولة الخاص بالدفاع عن حقوق الطفل ان هيئة رعاية الطفولة عملت طوال المدة الماضية على تحديد وتشخيص اوجه القصور الذي يعتري واقع المؤسسات المعنية بالطفل ونوعية ومستوى الخدمات التي تقدمها لاسيما في المجال التعليمـي والصـــحي فضـــلا عـــــن المـجالات الاجتماعية والثقافية.

زيادة رواتب مستفيديالحماية الاجتماعية

وافق مجلس الوزراء على تطبيق سلم جديد لرواتب المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية ابتداء من الشهر المقبل، حيث سيشتمل هذا السلم على زيادة في تلك الرواتب.واقترحت وزارة العمل على الحكومة المركزية تطبيق هذا السلم، بعد أن اعتذرت وزارة المالية من توفير الغطاء المالي للسلم الذي تم إقراره في وقت سابق، حيث جاء هذا السلم من باب تلبية حاجات المستفيدين وكحل وسط بين السلم الذي تعذرت عنه المالية وبين وزارة العمل.وطبقاً لهذا السلم الجديد سيتم صرف 100 ألف دينار كراتب شهري للرجل المستفيد، فيما سيتم صرف له راتب شهري يبلغ 175 ألف دينار إذا كان متزوجاً ولديه طفلان، بعد أن كان راتب العائلة يصل إلى 120 ألف دينار كأقصى حد له ، ومن المقرر أن يتم صرف 100 ألف دينار كراتب شهري للمرأة المطلقة والأرملة، فيما يصرف لها مبلغ 225 ألفا إذا كان لديها ثلاثة أطفال.

وزارة الموارد المائية

خطة متكاملة لمعالجةشحة المياه

عقد في مقر وزارة الموارد المائية اجتماع عاجل برئاسة وزير الموارد المائية د .



حسن الجنابي وحضور وكلاء وزارات الداخلية ، الزراعة ، الاسكان والاعمار والبلديات، الصحة والبيئة ، الكهرباء والصناعة ومستشار وزارة الموارد المائية وممثلي قيادة العمليات المشتركة وخلية ادارة الازمات وشبكة الاعلام العراقي واعضاء خلية الازمة الوزارية في الوزارة، وتم مناقشة العديد من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الاعمال والاتفاق على مجموعة من الاجراءات لمعالجة الشحة في مجالات مياه الشرب والزراعة والطاقة .

خلية الازمة

من جانبها عقدت الملاكات الفنية والهندسية في مديرية الموارد المائية مابين النهرين أجتماعا لخلية الازمة بهدف مناقشة ومعالجة شحة المياه التي تعاني منها المحافظات الجنوبية ولتعزيزها بالكميات المطلوبة وضمان استمرار تدفق الحصص المائية وتشغيل محطات الاسالة والضخ في المحافظات ، وتستمر الوزارة متمثلا بالتشكيلات التابعة لها بتنفيذ الخطة المرسومة لضمان تخطي هذه الازمة والقضاء على شحة المياه التي ظهرت في الاونة الاخيرة .صيانة سد الموصل

وافق مجلس الوزراء على إحالة تنفيذ مشروع تأهيل سد الموصل وصيانته إلى شركة «تريفي «الإيطالية، على وفق تصريح خص به المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي «راديو سوا».وكانت الشركة قد فازت بعقد تبلغ قيمته أكثر من ملياري دولار لتدعيم سد الموصل الواقع على نهر دجلة، على بعد نحو 50 كيلومترا عن الموصل ، وتزامنت الصفقة مع إعلان رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي في تصريح صحفية اعتزام بلاده إرسال قوة عسكرية من 450 جنديا للدفاع عن سد الموصل، بعد أن فازت شركة تريفي بعقد لتدعميه».

شراء مباشر للادوية الطارئة

بينت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة والبيئة ان الامانة العامة لمجلس الوزراء اقرت زيادة صلاحية الشراء المباشر الى 500 مليون لكل حالة للادوية الطارئة وبدء العمل به .اكد ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور زياد طارق ، مشيرا الى ان الوزارة حريصة على توفير جميع المستلزمات والادوية الضرورية ومن مناشئ عالمية رصينة وخاصة الطارئة منها التي تستعمل في انقاذ المريض وان قرار الامانة بتخصيص نصف مليار (500) مليون دينار لكل دواء يستعمل للحالة الطارئة سيزيد من امكانية توفير الادوية بصورة سريعة وبكميات كبيرة.وبين مدير عام الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية ان صلاحية الشراء المباشر وزيادة نسبة الشراء من 100 الى 500 مليون دينار عراقي من داخل وخارج العراق سيسهم في خدمة الشركة حيث سيرفع جزءا كبيرا من كاهلها في شراء كميات كبيرة عن طريق الشراء المباشر لحين اكتمال العقود المبرمة مع كل دولة.

الاستقدام الطبي

كشفت وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود أن استراتيجيتنا المقبلة ستتضمن الاستقدام الطبي للبلاد ؛ لرفع المعاناة على المريض .



وذكرت حمود خلال مؤتمر صحفي عقد ببغداد بمناسبة استعراض انجازات الوزارة وتابعتها وكالة “بغداد تايمز” أن “وزارتنا تمكنت خلال عام 2015 من توفير أموال لعلاج المرضى خارج العراق ، حيث تمكنا من تقليل معاناة المرضى .

رفع الالغام والمخلفات الحربية

ناشدت وزيرة الصحة والبيئة الدكتورة عديلة حمــــود حسين في كلمتها المقدمة لورشة قصة نجاح والمقامة في فندق رويال توليب الرشيد سابقاً بضرورة ان يـــــــــــمد المجتمع الدولي يد العون والمساعدة للعراق في مجـــال نزع الالغام ورفع مخلفات الحروب غير المنفلقة.وأكدت حمود في كلمتها التي تلاها نيابة عنها الوكيل الاداري لشؤون البيئة الدكتور كامران علي حسن على اهمية الاسراع بتطهير المناطق المحررة مايسهم بعودة الاهالي والسكان النازحين الى مقار سكناهم.مشددة على اهمية تعميق التعـاون المشترك مع المنظمات الدولية والمــــــجتمع الاممي بهدف تذليل جميع معوقات ومصاعب البرنامج الوطني العراقـي لشؤون الالغام.مدير عام دائرة شؤون الالغام خالد رشاد اشار بكلمته المقدمة لهذه المناسبة الى تمكن برنامجه خلال العام الحالي من تطهير نحو ((95،975،849)) مترا مـــــــربعا من مساحات الاراضي العراقية الملوثة بالالغام وغيرها من المقــــــذوفات الحربية غير المنفلقة.موضحاً الى ان المستفيدين من حــملاته التوعوية كانت بلغت اعدادهم خلال العام الحـالي نحو ((866،259)) مستفيدا.لافتاً الى عديد المصـــــــــــاعب التي تعترض سير الاعمال الفنية وبالاخص بعد ماخلفته داعـــــش الارهابي من دمار وخراب وتفخيخ مدن باكملها ما يستدعي اليوم وبقوة من تعظيم الشراكات الحقيقية مع المجتمع الدولي وكافة المنظمات الاممية في اطار تسريع وتيرة العمل مــــن جهة وتذليل كافة تلك المعوقات والمصاعب من جهة اخرى .

وزارة الكهرباءالحاجة الفعلية للاستهلاك

بغية حل مشكلة قطاع الكهرباء على الحكومة اعداد خطة كاملة مبنية على متطلبات الواقع مع النمو السكاني السنوي ونمو الاقتصاد العراقي يتضمن الحاجة الفعالية ليس لاستهلاك المواطن المنزلي وانما الحاجة لنمو الصناعة فالصناعة من دون الطاقة الكهربائية الرخيصة لا يمكن ان تنهض إضافة الى قطاع الزراعة والخدمات كافة ومن ضمنها التعليم والصحة والنقل.وسيكون الاعداد من قبل جهة متخصصة ولا مانع ان تعد من قبل احد الشركات الاستشارية الكبيرة في العالم والعائدة لدولة متقدمة كاليابان مثلا على ان تتضمن الخط مفاصل الكهرباء من انتاج ونقل وتوزيع وسيطرة وإدارة على ان تتضمن الخطة برنامج متكامل لتجاوز المشكلة ضمن سقف زمني محدد وان تعطي الحكومة الأولوية لهذا البرنامج حتى وان كان على حساب البرامج أخرى لان تحقيق هذا البرنامج يدخل العراق الى مرحلة جديدة من تاريخه الحديث ويفتح افاقا رحبة وواسعة في كل مجالات الحياة في التعليم والصناعة والزراعة والنقل والخدمات الأخرى .ولا ننسى هنا دور الاستثمار اذا كان يلبي الحاجة على ان تتخذ حزمة قوانين لتشجيعه وحماية وحماية الحقوق الوطنية .على ان ينفذ هذا البرنامج بشكل متكامل من قبل شركات عالمية رصينة بعيدا عن الفساد وتحقيق المصالح الشخصية والدعاية الانتخابية على أن تديره جهة وطنية متخصصة مهنية لها صلاحيات واسعة لتجاوز العقبات مثل الحصول على الموافقات التي لها علاقة بالوزارات الأخرى وتجاوز المشكلات والمعوقات .كما على الدولة ان تتخذ بعين الاعتبار مصادر الطاقة الأخرى المتاحة في العالم وإعطائها أهمية كبرى مثل الطاقة الشمسية والريح والنووية وزيادة إمكانية البحث العلمي فيها وتوسيع نشاطها من خلال دوائر البحث العلمي والدراسات الجامعية .ان الأرقام التي تصدر من مسؤولي الكهرباء بين الفينة والفينة الأخرى ومن خلال شاشات التلفاز والإعلام والتي تتضمن قيمة الإنتاج المُنتج والحاجة من القدرة الكهربائية ارقام لا قيمة لها طالما سمعاها المواطن مرارا دون ان تلبي حاجته الفعلية ودون ان يجد فيها أي مصداقية فكثيرا ما سُمع عن زيادة الإنتاج لدرجة تلبي حاجته ويصدر الفائض منه الى الخارج والنتيجة لا أبو علي ولا مسحاته وسوف يبقى الامر على ما هو عليه الى ابد الابدين اذا لم تتخذ إجراءات فعالة ومستعجلة بإخراج وزارة الكهرباء عن دائرة الصراع السياسي وجعل ادارتها فوق الميول والاتجاهات الحزبية المقيتة وان يكون هواؤها عراقيا وذات مهنية في الإدارة والشؤون الفنية

وزارة النقلمشاريع مستقبلية

أعلن وزير النقل كاظم فنجان الحمامي عن الاتفاق مبدئيا على عدد من المشاريع الانية والمستقبلية مع شركة AMT الفرنسية.وقام الحمامي بزيارة مقر شركة AMT الفرنسية في بغداد مبدياً اعجابه بما تمتلكه الشركة الفرنسية من خبرات وقدرات حديثة بإمكانها المساهمة في رفد الموانئ العراقية بالطرق الفنية والحديثة بتطوير وتحسين العمل فيها.وأعلن الوزير عن الاتفاق المبدئي على حزمة من المشاريع الانية والاستراتيجية المستقبلية للموانئ العراقية وتطويرها.

القطار المعلق

كشفت وزارة النقل عن بحث إنشاء القطار المعلق والمترو وفتح خط مباشر مع فرنسا مع السفير الفرنسي في العراق برونو أوبريت، فيما أشارت من جانب آخر إلى ارتفاع نسبة الحمولات والحاويات التي تدخل العراق عبر الموانئ العراقية.وذكرت الوزارة في بيان لها ان الوكيل الفني لوزارة النقل عباس عمران التقى السفير الفرنسي في العراق برونو أوبيرت والوفد المرافق له خلال المؤتمر والملتقى الاقتصادي للمجلس العراقي-الفرنسي لارباب العمل الثاني عشر الذي اقيم في فندق بابل وذلك لمناقشة أنشاء القطار المعلق والمترو وفتح خط مباشر مع فرنسا» ، مؤكدا بحسب البيان، إن «وزارة النقل تسعى لتوطيد العلاقات مع كبرى الشركات العالمية صاحبة الانجازات والخبرات الرصينة»، مشيراً إلى أنه «لا بد من تفعيل افاق العمل المشترك والتي تمكن تشكيلاتنا من تحقيق قفزات نوعية في مجال توسيع تلك العلاقات لتعم الفائدة على واقع قطاع النقل في العراق».

اسطول لنقل النازحين

اعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، عن احصائيات عملية نقل النازحين ضمن جهود وزارة النقل في اللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين منذ انطلاق عمليات (قادمون يا نينوى) للفترة من 2016/10/16 ولغاية 2017/12/23 .واكد مدير عام الشركة المهندس عبد الله لعيبي باهض ان ملاكات الشركة نقلت اكثر من ( 2237460) نازحا منذ انطلاق عمليات (قادمون يا نينوى) وبجهود مستمرة ليلا ونهارا وتنسيق عالي المستوى ومباشر مع وزارة الهجرة ورئاسة الفريق المشترك بعدد نقلات بلغت اكثر من ( 48363 ) نقلة .واوضح المدير العام ان عملية النقل مستمرة وبشكل متواصل استنادا لتوجيهات وزير النقل السيد كاظم فنجان الحمامي، وضمن خطة اعادة توطين العائلات النازحة حيث تتضمن نقل كل العائلات التي نزحت الى خارج العراق والمحافظات العراقية الآمنة واعادتهم الى مناطقهم الاصلية عبر حافلات الشركة، وبشكل منتظم وطريقة حضارية تحفظ كرامة المواطن العراقي.ولفت المدير العام الى ان جهود وزارة النقل والمتمثلة بالشركة العامة لنقل المسافرين والوفود ، وبالتعاون مع الجهات المعنية، عكست صورة حقيقية وناصعة لمدى اهتمام ورعاية الدولة العراقية لمواطنيها في أحلك الظروف ، وكيف تعمل المؤسسات المعتمدة على المتوفر والمتاح من الموارد وتنفيذ واجباتها بشكل صحيح وتحمل المسؤولية لتقديم افضل الخدمات والمساعدة للمواطنين.

النقل البري

باشرت الشركة العامة للنقل البري بعملية نقل بذور الحنطة بمناقلة داخلية لصالح وزارة الزراعة على وفق كمية تقدر بمئات الأطنان تقوم بنقلها ( 35 ) شاحنة.وذكر مدير عام الشركة عماد عبد الرزاق الاسدي: ان النقل يتم على محورين الأول من مدينة تكريت باتجاه محافظة ديالى باتجاهين الخالص والأخر الى جرف النداف ، مضيفا ان المحور الثاني من مدينة تكريت باتجاه مدينة الديوانية وتأتي هذه المناقلة وفق العقود المشتركة التي أبرمتها الشركة مع وزارات الدولة كافةواكد المدير العام ان الشركة تسعى من خلال التعاقدات مع مؤسسات الدولة الى تقديم جميع خدماتها المتميزة بالنقل الأمن وسرعة الانجاز ورفد خزينة الدولة بأرباح كبيرة .

وزارة التعليم العالي والبحث العلميالزمالات الدراسية

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان تكون دائرة العلاقات والبعثات التابعة لها تفتقر الى الشفافية في الاعلان عن الزمالات والبعثات خارج العراق.وأوضحت الوزارة ان التعليم العالي حملت على عاتقها تطوير قطاع التعليم نحو مستويات متقدمة كما هو عليه الحال في الدول المتقدمة” مشيرة الى ان “الوزارة قامت بتوقيع اتفاقيات تفاهم مع اغلب دول العالم لغرض استحصال زمالات وتقديم مقاعد دراسية للطلبة العراقيين في جميع المجالات العلمية والانسانية”.وأكدت ان الوزارة لا تدعي انه تعمل فوق مستوى الانتقادات ، إلا انها تسعى حثيثا لرفع عدد الزمالات والبعثات الدراسية خارج البلاد حسب خطط مدروسة تتناسب مع حاجات جامعاتنا الفعلية” ، لافتة الى ان العراق لديه اكثر من 4000 طالب يواصلون دراساتهم العليا في خارج العراق، من خلال البعثات والزمالات التي حصلت عليها وزارتنا في السنوات الماضية من عدد من دول في اوروبا واميركا واستراليا وآسيا”.وكشفت الوزارة عن افتقار وزارتها للتخصيصات المطلوبة في مجال البعثات الدراسية و”ان كل ما نعمل به هو مجرد زمالات ومقاعد دراسية تقدمها دول معينة للطلبة في اطار مذكرات التفاهم والتبادل العلمي بين العراق وتلك الدول” مستدركة بالقول “ حتى عام 2008 لم تخصص وزارة التعليم العالي بعثات دراسية وذلك لعدم وجود ميزانية بهذا الخصوص ، الا اننا خصصنا 1000 بعثة دراسية للعام 2009 – 2010 ونعتزم زيادتها بواقع 500 بعثة لكل عام وصولا الى 2000 بعثة في عام 2012”.واكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي “ان البعثات الدراسية غير خاضعة للمحاصصات الحزبية ولا الفئوية وانها تتمتع بقدر عالٍ من المهنية، كونها تهدف للارتقاء بواقع التعليم العراقي واعادة تأهيله على التطور الذي تشهده ارقى جامعات العالم، لاسيما في مجال العلوم والتكنولوجيا، وهو الأمر الذي تشدد عليه الحكومة العراقية ووزارتنا”.وشهد العراق بعد 2003 انفتاحا دوليا كبيرا في اغلب المجالات لا سيما في قطاع التعليم العالي الذي كان يعاني من عزلة وتراجع واسع ، فيما منحت العديد من الدول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مقاعد وزمالات، الا انها وبحسب الكثير من المراقبين تعاني اشكالات حقيقية تحول دون تحقيق الهدف منها، وهو ما دفع مجلس الوزراء الى اطلاق “مبادرة وطنية” لتطوير التعليم العالي في العراق في العام الماضي خصص لها أكثر من 5000 بعثة دراسية في الجامعات الاوروبية والاميركية كدفعة أولى ، إلا انها لم تفلح ايضا بإرسال أكثر من 50 طالبا الى تلك الجامعات.

امانة بغدادقلة تخصيصات

كشفت امانة بغداد ان تخصيصاتها المالية من موازنة تنمية الاقاليم للعام الحالي بلغت صفراً، مؤكدة تخفيض موازنتها التشغيلية الى 40 %.وذكرت مديرية العلاقات والاعلام في بيان لها ان امانة بغداد مرت بمأزق كبير خلال العام الحالي نتيجة لقلة التخصيصات المالية الممنوحة لها، التي اثرت بشكل كبير في عملية تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذات التماس المباشر بحياة المواطنيـن.واوضحت ان تخصيصات امانة بغداد من موازنة تنمية الاقاليم بلغت صفراً، فيما تم تخفيض موازنتها التشغيلية الى نحو 40%، بالشكل الذي اثر على عملية تقديم الخدمات بقطاعات النظافة والماء والمجاري والزراعة واعمال الصيانة ، فيما تسعى الى تعظيم مواردها من اجل الايفاء بالتزاماتها في تأهيل الجسور واكساء الشوارع ، والعمل على رفع التجاوزات من الشوارع الرئيسة والجزرات الوسطية والارصفة من قبل الباعة الجوالين .

وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامةتمويل مشاريع المناطق المحررة

اعلنت وزيرة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة المهندسة، آن نافع أوسي، أن وزارتها قدمت مشاريع تنفذ في المناطق المحررة بكلفة 34 مليون دولار الى البنك الدولي.وذكرت المهندسة أوسي ان الوزارة ومن منطلق مسؤوليتها بصفتها جهة قطاعية لها تماس مباشر مع المواطنين كانت السباقة قبل جميع الجهات ذات العلاقة في الدخول الى المناطق المحررة لفتح الشوارع ورفع الانقاض وردم الحفر تمهيدا لإعادة النازحين إليها»، مشيرة الى ان «تلك الحملات كان لها أثر كبير في عودة النازحين في مناطق الفلوجة والكرمة والصقلاوية بمحافظة الأنبار.واوضحت أوسي ان الوزارة قامت باصلاح الكسور في شبكات الماء والخطوط الناقلة في تلك المناطق لما للماء في الحياة اليومية للمواطنين من أهمية».مؤكدة قيام الوزارة بإعداد كشوفات بمشاريع الماء والمجاري وتقديمها الى صندوق اعادة إعمار المناطق المحررة لإيجاد التمويل لها في محافظات صلاح الدين والانبار.



وبينت ان الوزارة رفعت مجموعة من المشاريع المهمة الى البنك الدولي بكلفة 34 مليون دولار لتتم إحالتها وبدء العمل بها في صلاح الدين وديالى والأنبار.واكدت الوزيرة أوسي سعي الوزارة الى إكمال المشاريع المتوقفة ضمن خطتها الاستثمارية في المناطق المحررة خلال السنوات السابقة بسبب سيطرة داعش عليها، لافتة إلى أن الوزارة رفعت طلبا لخلية الأزمة ورئاسة الوزراء لتسهيل عودة النازحين واستقرارهم ورفع مستوى الخدمة في تلك المناطق من خلال إيجاد تمويل لمشاريع البنى التحتية وإكمالها في المستقبل.

وزارة النفطتحقيق ايرادات

أعلن وزير النفط جبار علي اللعيبي عن نجاح الوزارة فى تحقيق إيرادات مالية للخزينة الاتحادية بلغت قرابة 47.880 مليار دولار، وذلك عن تصدير النفط الخام للأسواق العالمية خلال 10 أشهر.وذكر الوزير خلال ترؤسه اجتماع لجنة تسعيرة النفط الخام فى شركة تسويق النفط،إن الوزارة أوفت بالتزاماتها تجاه الخزينة الاتحادية لهذا العام 2017 واستطاعت من تحقيق إيرادات مالية بلغت 48.880 دولار خلال الفترة المذكورة وقبل انقضاء أشهر هذا العام.وذكر وزير النفط فى بيان اننا نتوقع مع إضافة أكثر من 10 مليارات دولار عن شهرى تشرين الثاني وكانون الاول وبالتالى يتجاوز مجموع الإيرادات المتوقعة لهذا العام عن 57 مليار دولار.واوضح اللعيبى أن الوزارة حققت زيادة أيضا فى الإيرادات المالية تزيد على 7 مليارات دولار خلال 10 أشهر على الرغم من التحديات المالية والاقتصادية والأمنية التى تواجه عملنا فضلا عن التزامات العراق بخفض الانتاج ضمن مقررات منظمة أوبك، ويعد ذلك انجازا للحكومة والوزارة وللعاملين فى القطاع النفطى.

استثمار الغاز العراقي

اكد وزير النفط ، جبار اللعيبي على تحقيق الوزارة قفزة كبيرة في استثمار الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط ، وصلت الى 100‎ %‎ خلال العام الحالي 2017.وذكر الوزير ان كميات كبيرة من الغاز المصاحب كانت تحرق ، ما تسبب بهدر كبير للاموال فضلا عن التسبب بتلوث بيئي كبير ، وهو ماعملت الوزارة على معالجته من خلال الاستثمار الامثل للغاز المصاحب لاستخراج النفط.مضيفا ان وزارة النفط ماضية بعمليات زيادة الانتاج على مستوى النفط والغاز ، فضلا عن مواصلة العمل على تحسين البنية التحتية في مؤسسات الوزارة النفطية والغازية .يذكر ان العراق قد اسس شركة غاز البصرة بالشراكة مع شركتي شل وميتسوبيشي ، لغرض استثمار الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط ، حيث نجحت بالاستثمار فعلا واسهمت بانتاج كميات كبيرة من الغاز ، سدت الحاجة المحلية وتم تصدير الفائض منها الى الاسواق العالمية .

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