الأربعاء 27 كانون الأول 2017 م (9 ربيع الثاني 1439 هـ)


الفضيلة يلتقي الاحرار و يؤكد ضرورة احترام التوقيتات الدستورية
2017/12/27 | 21:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الفضيلة يلتقي الاحرار و يؤكد ضرورة احترام التوقيتات الدستورية

بغداد/..التقى الامين العام لحزب الفضيلة الاسلامي عبد الحسين الموسوي، الاربعاء، برئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري ضياء الاسدي فيما اكدا ضرورة احترام التوقيتات الدستورية.

ونقل بيان صحافي لحزب الفضيلة تلقته " عين العراق نيوز"ان " الطرفين اكدا على ضرورة احترام التوقيتات الدستورية واجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

 واضاف البيان ان الجانبين بحثا مجمل الوضع السياسي واهمية الحفاظ على اسباب النصر وتعزيز الانتصارات ببناء مؤسسة عسكرية قوية.

واتفقا على ادامة الحوارات واللقاءات وصولا لرؤية مشتركة ومتقاربة.

انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفضيلة يلتقي الاحرار و يؤكد ضرورة احترام التوقيتات الدستورية) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفضيلة يلتقي الاحرار و يؤكد ضرورة احترام التوقيتات الدستورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).


كامل التفاصيل في: عين العراق نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ حصاد العراق الاقتصادي في 2017
⋙ باحث إسرائيلي يؤكد زيارة نحو 20 مسؤولا عراقيا لتل أبيب
⋙ تأسيس اول حزب سياسي في قضاء الشرقاط
⋙ واع / النقل تباشر بحملة لرفع التجاوزات عن مرآب واسط
⋙ تعرف على كل ما يخص رواتب الاعانة الاجتماعية العام المقبل
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: لأول مرة في كربلاء...نصب شجرة عيد الميلاد بطول 8 امتار
⋙ بالفيديو ..ظهور 3 شموس في سماء الصين
⋙ بالصور.. السفيرالبريطاني يلتقي سياسيين عراقيين لـ"تأجيل الانتخابات"
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة