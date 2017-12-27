2017/12/27 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفضيلة يلتقي الاحرار و يؤكد ضرورة احترام التوقيتات الدستورية

بغداد/..التقى الامين العام لحزب الفضيلة الاسلامي عبد الحسين الموسوي، الاربعاء، برئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري ضياء الاسدي فيما اكدا ضرورة احترام التوقيتات الدستورية.

ونقل بيان صحافي لحزب الفضيلة تلقته " عين العراق نيوز"ان " الطرفين اكدا على ضرورة احترام التوقيتات الدستورية واجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

واضاف البيان ان الجانبين بحثا مجمل الوضع السياسي واهمية الحفاظ على اسباب النصر وتعزيز الانتصارات ببناء مؤسسة عسكرية قوية.



واتفقا على ادامة الحوارات واللقاءات وصولا لرؤية مشتركة ومتقاربة.



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