راكان الجبوري ينتقد دور الأمم المتحدة في كركوك ويطالب بدعم حوار بين مكوناتها

2017/12/27 | 21:05

طالبت إدارة كركوك بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق بدعم حوار بين مكونات المحافظة يضمن الشراكة والتوافق، واعتبرت أن مشكلة كركوك مغلفة بطابع قومي.

وأشار بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمحافظ كركوك تلقى “النور نيوز” نسخة منه إلى أن المحافظ راكان الجبوري استقبل السيدة أليس وولبول نائب الممثل الخاص للشؤون السياسية في ” يونامي” وبحث معها الواقع السياسي والأمني والانتخابي في كركوك خاصة بعد تحرير مناطق جنوبي المحافظة وغربيها وتطبيق خطة فرض القانون.

وذكر الجبوري بحسب البيان “إن التعقيد في كركوك كبير من الجانب السياسي وألامني، وأن إدارة المحافظة تستقبل يومياً شكاوى وطلباتٍ بشأن معرفة مصير أعداد كبيرة من المعتقلين والمغيبين أو مختطفين من قبل الأمن الكردي منذ العام 2003.

وانتقد محافظ كركوك” عمل مكتب يونامي في كركوك خلال الفترة الماضية التي لم تظهر تقارير عن واقع المحافظة وحجم المأساة التي تعرض لها مواطنوها ومكوناتها.

من جانبها أكدت أليس وولبول أن ” زيارتها إلى كركوك هي الأولى وستعمل على متطلبات المحافظة وفق ما أشار إليه الجبوري، وذكرت إننا سنعمل على توسعة مكتب اليونامي في كركوك ومراعاة الواقع والتنوع الموجود في المحافظة.

