2017/12/27 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الاعرجي يصل كربلاء لتكريم عدد من الضباط والمنتسبين رتبة أعلى

27/12/2017 20:37:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / مكتب كربلاء / ت .ح

اعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء، الأربعاء، عن وصول وزير الداخلية قاسم الأعرجي إلى المحافظة، لتكريم عدد من الضباط والمنتسبين رتبة أعلى.

وذكر مدير إعلام شرطة كربلاء العقيد علاء الغانمي في تصريح نقله مراسل ﴿وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ﴾ إن "وزير الداخلية قاسم الأعرجي وصل إلى محافظة كربلاء، ليكرم ضباطاً ومنتسبين في قيادة شرطة المحافظة رتبة أعلى"، مبيناً أن "التكريم يأتي بناء على المطالعة المقدمة من قبل رئيس مجلس المحافظة".

وتابع الغانمي قوله، إن "التكريم جاء تثمينا لجهودهم الكبيرة والمتميزة والمخلصة الاستثنائية التي تبذل طيلة أيام السنة في حماية أرواح وممتلكات الملايين من الزائرين الوافدين من مختلف أنحاء العالم في المناسبات المليونية الكبرى والأخرى المختلفة، فضلاً عن بسط الأمن والاستقرار وفرض سلطة القانون في مدينتنا مدينة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام".

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