حافلات بدون سائق تشق زحام الطريق في ستوكهولم

2017/12/27 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستوكهولم - تستعد حافلتان صغيرتان بدون سائق للقيام برحلات منتظمة في العاصمة السويدية ستوكهولم، اعتبارًا من يناير/كانون الثاني المقبل.

وذكرت إدارة النقل السويدية في بيان لها لأربعاء، إن الحافلات بدون سائق، ستبدأ العمل لأول مرة في الدول الاسكندنافية مطلع 2018.

وأوضحت أن حافلتين صغيرتين، ستنظمان رحلات بين شارعي "هانستافيغن" و"أرني تورغ" في منطقة كستا شمالي ستوكهولم.

وأشار البيان إلى أن الحافلتين تتسع كل منهما لـ12 شخصًا، وستجريان رحلاتهما ضمن المسار المذكور، بسرعة 20 كيلومتر في الساعة.

وأكّد أن 7 حافلات صغيرة أخرى من نفس الطراز، ستدخل الخط بمناطق عديدة من ستوكهولم، خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المقرر أن تجري الحافلات الصغيرة رحلاتها، مجانًا في الوقت الراهن، مدعومة بكاميرات خاصة وأجهزة استشعار متطورة.

وتتمتع الحافلات بالقدرة على رصد مرور الناس والآليات الأخرى، بفضل الأجهزة المتطورة، وسيتم التحكم بها عند الحالات الطارئة.

وبدأت عدة دول بينها الولايات المتحدة والصين بالفعل في تجربة الحافلات ذاتية القيادة، فيما تعتزم دول اخرى بينها الإمارات بدء تجارب مماثلة في مطلع العام الجديد.

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