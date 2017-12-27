الأربعاء 27 كانون الأول 2017 م (9 ربيع الثاني 1439 هـ)


شرطة ديالى تعتقل خمسة مطلوبين وتفكك عبوتين ناسفتين
2017/12/27 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ ديالىكشفت قيادة شرطة ديالى، الاربعاء، عن اعتقال خمسة مطلوبين وتفكيك عبوتين ناسفتين في مناطق متفرقة من المحافظة.واوضحت القيادة، أن "خبير المتفجرات في شرطة ديالى تمكن من معالجة عبوتين ناسفتين محليتين الصنع موضوعتين على الطريق الترابي المؤدي الى قرية محمد المالح في منطقة الندا (50كم شرق بعقوبة)".

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