التحالف العربي: حققنا نجاحا عسكريا داخل اليمن وأوقعنا خسائر بالحوثيين

2017/12/27 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن قوات التحالف حققت نجاحات عسكرية داخل اليمن، ودعمت العمليات العسكرية للجيش اليمني داخل اليمن ضد ميليشيا الحوثي، مشيرا إلى سقوط قيادات وخسائر في صفوف هذه الميليشيا، مما أدّى إلى تدني الروح المعنوية لديهم جراء خسارة قيادات ميدانية لا يوجد من يعوضها.

وذكر العقيد المالكي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده، اليوم الأ{بعاء، في مقر قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض بحضور عدد من القيادات العسكرية في قوات التحالف، إن قوات التحالف تتعامل مع أهداف عسكرية مشروعة ويملكون المبادرة لتنفيذ ذلك، لافتاً النظر إلى الدقة في العمليات العسكرية ومراعاة المعايير الدولية في عمليات الاستهداف العسكرية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي أن القوات نفذت عمليات مراقبة واستهداف لقيادات الميليشيا داخل اليمن كما أنها تلقت اتصالات من الداخل اليمني تفيد بمعلومات كثيرة عن قيادات حوثية وتحركاتهم وجاري التعامل معهم.

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