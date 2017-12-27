مكغورك: متفائل بشأن الحوار بين أربيل وبغداد

2017/12/27 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعرب ممثل الرئيس الامريكي في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بريت مكغورك، اليوم الاربعاء، عن تفاؤله بشأن الحوار بين اربيل وبغداد.

وكتب مكغورك على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ان "هناك نتائج مفرحة في الحوار بين الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان، من بينها قيام بغداد بدفع كامل رواتب موظفي وزارة الموارد المائية في اقليم كوردستان".

واوضح ان "عدداً من اللجان ستقوم بالمتابعة بأسرع وقت ممكن بشأن رواتب موظفي وزارتي الصحة والتربية في حكومة كوردستان".

وكان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي قد أعلن خلال مؤتمر صحفي امس الثلاثاء عن البدء بتوزيع الرواتب لموظفي وزارة الموارد المائية في حكومة الاقليم وكذلك التدقيق في رواتب وزارة التربية والصحة في كوردستان.

وأوضح العبادي خلال المؤتمر الصحفي أنه قام بتكليف وزارة المالية الاتحادية بزيارة الاقليم من اجل التدقيق في رواتب جميع موظفي كوردستان.

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