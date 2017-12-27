هيكتور كوبر: صلاح يمتلك مقاومات النجاح مع ريال مدريد

2017/12/27 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – أكدت العديد من التقارير الصحفية عن مراقبة نادي ريال مدريد الإسباني للنجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي من أجل ضمه لصفوف النادي الملكي خلال الفترة المقبلة.

وتحدث الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري عن محمد صلاح وذلك خلال تواجده بإحتفاليه توزيع جوائز دبي جلوب لكرة القدم حيث كان مدرب إنتر ميلان الإيطالي السابق مرشحاً من بين افضل مدربين في العالم العربي.

وقاد كوبر المنتخب المصري لبلوغ نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالجابون فضلاً عن قيادته لمنتخب الفراعنة للصعود لمونديال روسيا المقبل عقب غياب طويل.

وعن صلاح قال كوبر: “بدون شك هو نجم المنتخب المصري الأول لقد ساهم في التأهل ويتمتع بحب جميع زملاؤه”.

واوضح: “صلاح لاعب جيد جداً ولديه القدرة على الإحتراف بصفوف ريال مدريد بلا شك”.

يذكر أن صلاح قد نجح في إحراز 15 هدفاً ببطولة الدوري رفقة نادي ليفربول هذا الموسم.

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