نيمار متذكراً إصابة 2014 مع البرازيل: تقريباً فقدت قدرتي على المشي

2017/12/27 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {كريم رزق} تابعه على تويتر

كشف النجم البرازيلي نيمار أنه لم يكن قادراً على تحريك قدمه عقب حادثة الدور ربع النهائي من كأس العالم 2014 في مباراة البرازيل وكولومبيا.

وكان خوان زونيجا قد قام بعرقلة نيمار من الخلف في ظهره بركبته في فوز البرازيل على كولومبيا 2-1 في دور الثمانية من كأس العالم ما تركه بفرات مكسورة.

وعقب هذه الإصابة الخطيرة، ظل نيمار في البرازيل وشاهد خسارة السامبا الكارثية من ألمانيا 7-1 في نصف نهائي كأس العالم.

نيمار أكد أنه كان يتمنى مواصلة اللعب في كأس العالم، وأن مواطنه مارسيلو، ظهير أيسر ريال مدريد الإسباني، كان أول من لاحظ خطورة إصابته.

نيمار قال في مقابلة مع زميله السابق جيرارد بيكيه: "عندما قام بعرقلتي، شعرت بردة الفعل، ولكني حاولت النهوض، لقد كنت أشعر بالكثير من الألم، وأتذكر أن رأسي كان ممداً على الأرض ومارسيلو يصيح ’لا، لا، أحضروا الأطباء’ وقلت ’لا، لا، أريد اللعب’ لأنني كنت أرغب في التسجيل".

واوضح "لم أكتشف نزول الأطباء ولم أستطع رفع قدمي، لم أستطع تحريك قدمي وأخرجني الأطباء خارج الملعب وبدأت الصياح لأنني كنت أتألم ولم أكن أشعر بأي شيء، لم أكن أشعر بقدمي لذلك ذهبت إلى المشفى الموجودة في الملعب".

نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أكمل "وعندما حملوني أتذكر أن قدمي كانت مطوية، وعندما قمت بوضعها مستقيمة، شعرت بألم شديد، ثم فهمت بعد ذلك استحالة استمراري".

نيمار كشف أن الإصابة كانت سيئة للغاية للدرجة التي قد كانت ستفقده القدرة على المشي بشكل كامل.

وتابع "ثم ذهبت إلى المشفى، وقمت بعمل الاختبارات، وأخبروني ’أنه أمامي خبرين أحدهما جيد والآخر سيء، الخبر السيء أنه لا يمكنك اللعب في كأس العالم لقد انتهى بالنسبة لك’ وكان لسان حالي ما هو الخبر الجيد؟".

المهاجم البرازيلي أردف "’الخبر الجيد أنه سيمكنك المشي مجدداً، لأنه 2 سنتيمتر للجانب، وكانت مسيرتي في كرة القدم انتهت’ وحينها أردت منهم إخبار عائلتي، صديقتي، والدي، والدتي وشقيقتي أنه بإمكانهم رؤيتي، ثم بدأ أسبوع سيء للغاية".

وتابع "شاهدت مباراة نصف النهائي في المنزل لأنه عندما تعرضت للإصابة، ذهبت إلى معسكر المنتخب حيث زملائي في الفريق وأخذت متعلقاتي الشخصية، وقابلت الطبيب، ثم ذهبت إلى منزلي بواسطة طائرة هليكوبتر لأنني لم أكن قادراً على تحريك قدمي، كنت في كرسي متحرك، وذهبت إلى المنزل لمشاهدة المباراة".

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