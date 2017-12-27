باسم قاسم يصدم الجمهور العراقي!!

2017/12/27 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} صدم المدير الفني للمنتخب الوطني باسم قاسم الاوساط الرياضية باعلانه نهاية مشواره التدريبي مع كتيبة الاسود بعد نهاية بطولة كأس الخليج في نسختها الـ23.وذكر قاسم "اتخاذي قرار انتهاء وقتي مع المنتخب الوطني جاء على اعتاب نظرة شخصية مبنية على قناعات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمسؤولية الوطنية تجاه العراق دون وجود لاي ضغوطات او اشياء تابعة لمثل هذا القبيل".واضاف "احتراما لسمعتي وتأريخي التدريبي اتخذت قرار وضع حد لنهاية مشواري التدريبي مع المنتخب الوطني بعد نهاية كأس الخليج ولا حاجة للاستمرار حتى نهاية شهر اب المقبل كما ينص العقد في ظل عدم وجود اي استحقاق رسمي".وبين ان " البعض يستكثر على الجهاز الفني للمنتخب مثل هذا الحس الوطني القاضي بعد وجود ما يسوغ الحصول على رواتب طيلة الاشهر المقبلة بلا عمل حقيقي, ويضع هذا الجانب في خانات أخرى مجانبة للواقع".واختتم حديثه قائلاً "سبق وان وضعت طرحي بادق تفاصيله بين يدي اتحاد الكرة من اجل منحهم الفترة الزمنية للبحث عن البديل المناسب سواء كان محلي او اجنبي لضمان عدم التفاجىء او التأثير سلبا على المنتخب الوطني, بعد ان بات التجديد خط أمر ولا يمكن التفاوض عليه مطلقاً".وكان نائب رئيس الاتحاد لكرة القدم علي جبار، أعلن أمس الثلاثاء، أن الجهاز الفني الحالي لمنتخب أسود الرافدين بقيادة باسم قاسم مستمر في قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، وحتى نهاية عقده الذي يمتد لموسمين بغض النظر عن نتائجه في بطولة كأس الخليج {خليجي 23}.انتهى

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