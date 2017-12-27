2017/12/27 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الحسين_شعبان ظلّت العلاقة بين السياسي والحقوقي والديني من أعقد القضايا الفكرية والثقافية والحقوقية في العالم العربي على الإطلاق، لأنها علاقة تحيط بجميع جوانب الحياة في توجّهات الدولة والمجتمع والفرد.ومع أن العلاقة منفصلة بحكم تنوّع حقولها، لكنها متّصلة ومتداخلة ومتفاعلة، وهي تشمل الوحدة والصراع في آن، إذْ لا يمكن فكّ الاشتباك فيما بينها، لأنها علاقة عضوية وجدلية وروحية في الآن.والأمر ليس جديداً، لكن ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبد الحسين شعبان - ثلاثية السياسي والحقوقي والديني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عبد الحسين شعبان - ثلاثية السياسي والحقوقي والديني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).