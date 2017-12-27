الأربعاء 27 كانون الأول 2017 م (9 ربيع الثاني 1439 هـ)


#عبد الحسين شعبان - ثلاثية السياسي والحقوقي والديني
2017/12/27 | 21:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عبد_الحسين_شعبان ظلّت العلاقة بين السياسي والحقوقي والديني من أعقد القضايا الفكرية والثقافية والحقوقية في العالم العربي على الإطلاق، لأنها علاقة تحيط بجميع جوانب الحياة في توجّهات الدولة والمجتمع والفرد.

ومع أن العلاقة منفصلة بحكم تنوّع حقولها، لكنها متّصلة ومتداخلة ومتفاعلة، وهي تشمل الوحدة والصراع في آن، إذْ لا يمكن فكّ الاشتباك فيما بينها، لأنها علاقة عضوية وجدلية وروحية في الآن.

والأمر ليس جديداً، لكن ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبد الحسين شعبان - ثلاثية السياسي والحقوقي والديني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عبد الحسين شعبان - ثلاثية السياسي والحقوقي والديني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ حصاد العراق الاقتصادي في 2017
⋙ باحث إسرائيلي يؤكد زيارة نحو 20 مسؤولا عراقيا لتل أبيب
⋙ تأسيس اول حزب سياسي في قضاء الشرقاط
⋙ واع / النقل تباشر بحملة لرفع التجاوزات عن مرآب واسط
⋙ تعرف على كل ما يخص رواتب الاعانة الاجتماعية العام المقبل
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: لأول مرة في كربلاء...نصب شجرة عيد الميلاد بطول 8 امتار
⋙ بالفيديو ..ظهور 3 شموس في سماء الصين
⋙ بالصور.. السفيرالبريطاني يلتقي سياسيين عراقيين لـ"تأجيل الانتخابات"
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة