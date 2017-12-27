الأربعاء 27 كانون الأول 2017 م (9 ربيع الثاني 1439 هـ)


روسيا تزود تركيا بمنظومة صواريخ “إس-400” بـقيمة 2.5 مليار دولار
2017/12/27 | 21:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/ متابعة ..

أعلن رئيس شركة “روستيخ” الحكومية الروسية سيرغي تشيميزوف أن قيمة الصفقة الروسية التركية الخاصة بتصدير أنظمة صواريخ من نوع “إس-400” تبلغ نحو 2.5 مليار دولار.

وذكر تشيميزوف في حديث لصحيفة “كوميرسانت” الروسية، “ويبقى فقط إقرار الوثائق الختامية، ويمكنني القول إن 45% من المبلغ الإجمالي للصفقة ستدفعها (تركيا) مقدما و55% – ستكون قروضا روسية، ونخطط لبدء توريد الصواريخ في مارس عام 2020”.

وأشار رئيس “روستيخ” إلى أن تركيا هي أول دولة من الدول الأعضاء في حلف الناتو تشتري هذه الأنظمة الروسية الحديثة للدفاع الجوي، مضيفا كذلك أن الجانب الروسي اقترب من إنهاء مفاوضاته مع السعودية حول توريد هذه الأنظمة الصاروخية إلى المملكة.

هذا، وكانت الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري – التقني قد كشفت في سبتمبر الماضي عن توقيع عقد بين روسيا وتركيا لتوريد أنظمة “أس 400” الصاروخية.

وفي وقت لاحق أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا حوّلت أول دفعة من ثمن الأنظمة، فيما أكد الجانب الروسي أن توريدات الأنظمة ستبدأ عقب تسديد المبلغ بالكامل، وفقا للعقد الموقع./ انتهى 25د

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