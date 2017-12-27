الأربعاء 27 كانون الأول 2017 م (9 ربيع الثاني 1439 هـ)


الجزائر تهنئ العراق رسميا بانتصاره على
2017/12/27 | 21:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقع وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، أمس الثلاثاء، في مقر سفارة العراق لدى الجزائر، على سجل التهاني بمناسبة إعلان السلطات العراقية تحرير كامل أراضيها من تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدا تضامن الجزائر مع العراق وعزمها على مواصلة دعم جهوده للقضاء النهائي على هذه الآفة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

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