شمه والحنظل يتفقدان الاعمال التحضيرية الجارية في الساحات المشمولة بمشروع الق بغداد

2017/12/27 | 21:16

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

تفقد الموسيقار نصير شمه صاحب مبادرة الق بغداد يرافقه رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل اليوم الاربعاء الساحات المشمولة بالتطوير ضمن مشروع الق بغداد وعددها ٢١ساحة تتوزع على جانبي الكرخ والرصافة.

واطلع شمة والحنظل خلال الجولة التفقدية التي رافقهما فيها المدير التنفيذي للرابطة علي طارق وعدد من المهندسين الاستشاريين وممثلين عن امانة بغداد ، على التحضيرات الجارية لتهيئة هذه الساحات تمهيدا لانطلاق مشروع التطوير الذي اسهم في تمويله ٢٦ مصرفا خاصا ومصرفا حكوميا واحدا بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة.

وكانت امانة بغداد اطلقت مؤخرا مشروع الق بغداد والذي يشمل تطوير هذه الساحات لإضفاء وجه حضاري على بغداد ينسجم مع موقعها المتميز وتاريخها الزاهر.

واقيم لهذا الغرض في ساحة الواثق مؤخراً احتفال كبير برعاية رئيس مجلس الوزراء عرضت خلاله نماذج وتصاميم خاصة بمشروع تطوير الساحات والتي تم اعتمادها من قبل شركات هندسية استشارية متخصصة تمهيدا للمباشرة بالمشروع وانجازه خلال مدة لا تتجاوز ٢٠٠ يوما.

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