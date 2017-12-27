الأربعاء 27 كانون الأول 2017 م (9 ربيع الثاني 1439 هـ)


محافظ ديالى يعلن عن حملة واسعة لرفع التجاوزات وفتح أغلب طرق مدينة بعقوبة
2017/12/27 | 21:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد التميمي في مؤتمر صحفي أن الحكومة المحلية في محافظة ديالى شرعت اليوم الاربعاء بحملة واسعة لرفع الكتل الكونكريتية والحواجز وفتح اغلب الطرق في مدينة بعقوبة ، مؤكدا أن الحملة تأتي تلبية لطلبات المواطنين وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية في المحافظة. انتهىم .

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