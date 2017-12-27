محافظ ديالى يعلن عن حملة واسعة لرفع التجاوزات وفتح أغلب طرق مدينة بعقوبة

2017/12/27 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد التميمي في مؤتمر صحفي أن الحكومة المحلية في محافظة ديالى شرعت اليوم الاربعاء بحملة واسعة لرفع الكتل الكونكريتية والحواجز وفتح اغلب الطرق في مدينة بعقوبة ، مؤكدا أن الحملة تأتي تلبية لطلبات المواطنين وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية في المحافظة. انتهىم .

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