“المبادرة التي حطمت حاجز الخوف للمسيحيين”.. منهل ابانوب يصر على إعادة دير ماركوركيس إلى سابق عصره

2017/12/27 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمر مجيد باكيا، متألما، الحسرة تملا صدره، يشير بسبابته اليسرى نحو ما تبقى من دير ماركوركيس في حي العربي بالساحل الايسر لمدينة الموصل، قائلا “هنا نشأت وترعرعت، اعتادت عيناي كل يوم منذ طفولتي الى ان أصبح عمري 27 عاما على رؤية هذا الصرح الذي كنت امارس فيه طقوسي الدينية إلى ان جاء تنظيم داعش في […]

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