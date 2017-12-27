وزير الداخلية يلتقي السيد الصافي ويوجه بالتعاون لحفظ أمن كربلاء

2017/12/27 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]زار وزير الداخلية قاسم الأعرجي محافظة كربلاء اليوم الأربعاء.وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة من ان الاعرجي "استقبل قائد عمليات الفرات الأوسط وقائد شرطة كربلاء وأدى مراسم زيارة الإمامين الحسين وأخيه العباس [عليهما السلام] والتقى في العتبة العباسية المتولي الشرعي للعتبة السيد احمد الصافي الذي رحب بزيارة الوزير".وزار وزير الداخلية "مركز الاتصالات والمعلومات التكنلوجيا الأمنية ومنظومة كاميرات المراقبة في العتبة العباسية وأشاد بكادر العمل والأسلوب العلمي الحديث المتبع موصيا بأهمية إستمرار التعاون المثمر بين القوات الأمنية وبين العتبة للحفاظ على الأمن في كربلاء المقدسة".

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