“التجارة” تبحث إمكانية الربط الإلكتروني للسيطرة على المنافذ الحدودية

2017/12/27 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ديسمبر 27th, 2017

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بغداد ـ الصباح الجديد:عقدت وزارة التجارة، أمس الاربعاء، اجتماعاً موسعاً مع الجهات المعنية بموضوع التجارة الخارجية للعراق وبحضور رئيس فريق المتابعة في مكتب رئيس الوزراء لبحث السيطرة على دخول البضائع والسلع عبر المنافذ الحدودية من خلال ربطها الكترونيا مع الجهات المعنية والمساندة لعملها كافة.وذكر مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية، عادل خضير عباس، في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إنه “تم خلال الاجتماع بحث أهمية ضبط المنافذ الحدودية في عملية التنمية الاقتصادية ومنع دخول السلع الرديئة والمغشوشة ومكافحة التهرب من دفع الرسوم الجمركية.اضافة إلى ذلك فان الربط الالكتروني سيوفر قواعد بيانات متكاملة عن حجم التجارة الخارجية التي تمكن صانع القرار مستقبلاً من وضع سياسات اقتصادية سليمة مبنية على ارقام وإحصاءات دقيقة”.من جانبه اكد رزاق حسين عبد رئيس فريق المتابعة في مكتب رئيس الوزراء بان رئيس الوزراء، حيدر العبادي، مهتم شخصياً بهذا الموضوع لما يمثله من ضرورة ملحة في عملية الاصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد”.وبين حسين ان “موضوع الربط الالكتروني والسيطرة على المنافذ الحدودية يعد من أولويات الحكومة للمرحلة المقبلة وسيعرض هذا الموضوع للمناقشة في اجتماع مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنه”.

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ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب.لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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