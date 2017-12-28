رئيس حركة الجيل الجديد يدعو إلى استقالة حكومة البارزاني

2017/12/28 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 28 دجنبر 2017 - 9:09 ص

السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد،الخميس، أنه حصل على إجازة مفوضية الانتخابات في بغداد لتأسيس حزب سياسي، مبينا أنه سيشارك في الانتخابات المقبلة ويسعى إلى استلام السلطة في إقليم كردستان.وذكر عبد الواحد في مؤتمر صحفي له اليوم: إن “إعتقاله وباقي الناشطين لا يحل المشاكل في إقليم كردستان وإنه سيستمر في العمل بشكل مدني وسياسي مع حركته لاستلام السلطة في الإقليم”.وأكد شاسوار استمراره في نشاطاته السياسية و محاولة تحقيق أهدافه عبر الطرق والوسائل المدنية بعد إطلاق سراحه، منتقدا قرار اعتقاله “المستند إلى قوانين قديمة صادرة في زمن النظام السابق قبل تغيير المادة إلى قانون التظاهر” وثم إطلاق سراحه بكفالة مالية.وعن ظروف اعتقاله الذي دام أكثر من أسبوع، أوضح رئيس حركة الجيل الجديد إضرابه عن الطعام مرتين في السجن لعدم اقتناعه بسير الإجراءات التي اتخذت بحقه وقانونية القضية المرفوعة ضده، مؤكدا على أن “السلطة لا تستطيع إيقاف الوقت، رغم قدرتها على الاعتقالات وعلى قتل المتظاهرين لأن الأوضاع المعيشية للمواطنين صعبة للغاية والضغوطات لن تتمكن من إيقاف الاحتجاجات وحل المشاكل” على حد قوله.ودعا عبدالواحد حكومة الإقليم إلى الاستقالة وتشكيل حكومة جديدة قادرة على إدارة كردستان، مشددا على إصرار حركته على ذلك، وأكد تعرض نحو 650 ناشط ومؤيد لحركته إلى الاعتقال خلال الأيام الماضية بالتزامن مع الاحتجاجات في محافظة السليمانية.يذكر أن شاسوار عبدالواحد قاد حملة ضد إجراء استفتاء الـ {25 من أيلول 2017} في كردستان تحت عنوان “لا” وأسس فيما بعد حركة باسم “الجيل الجديد” للمشاركة في الانتخابات وأعلن دعمه للتظاهرات الشبابية المطالبة بالإصلاح السياسي وتحسين الواقع المعيشي قبل أن يتعرض هو وقيادات من حركة “الجيل الجديد” إلى الاعتقال في السليمانية مساء التاسع عشر من كانون الأول الجاري.

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