هل تعرف الفوائد العجيبة لاستنشاق الهواء عند الصباح؟

2017/12/28 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- والحقيقة ان الهواء فجرا وصباحا يكون بفائدة كبيرة جدا للانسان حيث تكون أعلى نسبة لغاز الأوزون في الجو عند الفجروتقل تدريجياً حتى تضمحل عند طلوع الشمس.و ثبت حديثاً أن غاز الأوزون وهو أحد نظائر الأكسجين الموجود في طبقات الجو العليا لحماية الأرض من بعض الإشعاعات الضارة حيث ينزل إلى الطبقات الدنيا الملامسة لسطح الأرض عند الفجر ثم يرتفع مع شروق الشمس وقد دهش الاطباء لآثاره العلاجية العجيبة .فهو يشفي من كثير من الأمراض النفسية والجسدية و ليس له أية آثار جانبية.ولهذا الغاز تأثير مفيد للجهاز العصبي ومنشط للعمل الفكري و العضلي بحيث يجعل ذروة نشاطات الإنسان الفكرية والعضلية تكون في الصباح الباكر وقد ثبت أن حقن الأوزون يمكن أن تعطي الجسم نشاطاً هائلاً وتشعره بسعادة كبيرة ولهذا يشعر الإنسان عندما يستنشق نسيم الفجر المسمى بريح الصبا لذة ونشوة لا شبيه لها في أي ساعة من ساعات النهار أو الليل .إن أشعة الشمس عند شروقها قريبة إلى اللون الأحمر ومعروف تأثير هذا اللون المثير للأعصاب والباعث على اليقظة والحركة كما أن نسبة الأشعة الفوق بنفسجية تكون أكبر ما يمكن عند الشروق وهي الأشعة التي تحرض الجلد على صنع فيتامين د اللازم لنمو الجسم.الاستيقاظ الباكر يقطع النوم الطويل وقد تبين أن الإنسان الذي ينام ساعات طويلة وعلى وتيرة واحدة يتعرض للإصابة بأمراض القلب وخاصة مرض العصيدة الشرياني الذي يؤهب لهجمات خناق الصدر لأن النوم ماهو إلا سكون مطلق فإذادام طويلاً أدى ذلك لترسب المواد الدهنية على جدران الأوعية الشريانية ومنهاالشرايين الإكليلية القلبية.ف.م

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