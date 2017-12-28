الخميس 28 كانون الأول 2017 م (10 ربيع الثاني 1439 هـ)


عبطان يصل طهران لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك
2017/12/28 | 09:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادوصل وزير الشباب والرياضة، عبد الحسين عبطان، مساء الاربعاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك في مجال الشباب والرياضة.وأوضح البيان أن "الوفد ضم إلى جانب الوزير مستشار وزارة الشباب والرياضة حسن الحسناوي والأمين العام للجنة الأولمبية العراقية حيدر الجميلي والأمين المالي سرمد عبد الاله وعضو اتحاد الكرة يحيى كريم واللاعب الدولي السابق عماد محمد".

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