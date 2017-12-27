ميلان يقصي الإنتر من كأس إيطاليا.. ويطير لملاقاة لاتسيو

2017/12/28 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- Publication Date: 2017-12-28 01:32ميلانو - (د ب أ)انتزع ميلان بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم بعدما حقق انتصارا مثيرا وتغلب على جاره إنتر ميلان 1 / صفر مساء الأربعاء في ديربي ميلانو ، الذي جمع الفريقين على ملعب سان سيرو ضمن منافسات دور الثمانية.وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ثم خاض الفريقان وقتا إضافيا شهد الهدف الحاسم في الدقيقة 104 وسجله المهاجم البديل باتريك كوتروني ، إثر تمريرة من لاعب الوسط المتألق خيسوس سوسو.

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