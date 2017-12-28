‎شنيشل: المبيض وسلمان خارج سرب الجوية

2017/12/28 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس: أعلن مدرب نادي القوة الجوية راضي شنيشل، اليوم الخميس، ان اللاعب خالد المبيض تأثر كثيرا بعد خروج المدرب حسام السيد من الفريق، لذلك قررنا الاستغناء عن خدماته.‎وذكر شنيشل في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "خالد المبيض، شعر بعدم رغبة اللاعب بالبقاء في الفريق، وان طموحاته وتطلعاته جميعها تلاشت مع رحيل المدرب"، لافتا الى ان "بقاء اللاعب في الفريق ستبعده عن تمثيل فريق اخر هو يريد تمثيله في الفترة المقبلة لذلك قدمت تقرير للإدارة للاستغناء عن اللاعب".

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‎وبخصوص اللاعب، سيف سلمان، اوضح شنيشل ان "اللاعب تجاوز على احد اللاعبين وهذا يعتبر تجاوز على الكادر التدريبي وكذلك على النادي، لذا قررت ابعاد اللاعب نهائيا من الفريق"، مبينا ان "البعض ربما يفسرها عدة تفسيرات لكن كمدرب اعتقد اذا ما اردنا ان نسير بانضباط عالٍ، وشخصياً علينا ان ننهي الموضوع".‎وتابع "لدينا لاعب دولي حاليا في مفاوضات معه، بالاضافة الى محترف كرواتي الجنسية وصلنا معه الى مراحل متقدمة، وشخصيا كمدرب احتاج الى لاعبين اكثر سرعة بالإضافة الى بعض المراكز لا يوجد فيها بدلاء، ولدينا عدد من اللاعبين شاهدت مستواهم وهم لا يقدمون اي اضافة الى الفريق وتحدث معهم وجها لوجه بالنسبة لمصيرهم مع الفريق".واشار شنيشل الى ان "استقطبنا لاربعة لاعبَين سيتغير شكل وشخصية الفريق الى الافضل والتغييرات حتما ستحدث نقلة واضافة نوعية للفريق في المباريات".

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