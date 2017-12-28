الخميس 28 كانون الأول 2017 م (10 ربيع الثاني 1439 هـ)


صفقة آرثر تتشابه مع صفقة نيمار
2017/12/28 | 09:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – تتشابه صفقة آرثر الذي يهتم برشلونة بالحصول على توقيعهمع صفقة نيمار في تعقيداتها حيث لا يؤول عقده لناديه فقط ولكن تتداخل معه عائلته وأحد رجال الأعمال مع إحتفاظ ناديه بالجزء الأكبر .

فجريميو يملك 60 % من عقد آرثر بينما يملك رجل الأعمال ريجو 20 % ، أما عائلة اللاعب فتملك 20 % مما يمنح الصفقة صورة تعقيدية لوجود العديد من الأفراد في العقد الذي يبلغ 50 مليون يورو .

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