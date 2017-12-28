صفقة آرثر تتشابه مع صفقة نيمار

2017/12/28 | 09:10

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هاي كورة – تتشابه صفقة آرثر الذي يهتم برشلونة بالحصول على توقيعهمع صفقة نيمار في تعقيداتها حيث لا يؤول عقده لناديه فقط ولكن تتداخل معه عائلته وأحد رجال الأعمال مع إحتفاظ ناديه بالجزء الأكبر .

فجريميو يملك 60 % من عقد آرثر بينما يملك رجل الأعمال ريجو 20 % ، أما عائلة اللاعب فتملك 20 % مما يمنح الصفقة صورة تعقيدية لوجود العديد من الأفراد في العقد الذي يبلغ 50 مليون يورو .

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