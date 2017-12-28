الخميس 28 كانون الأول 2017 م (10 ربيع الثاني 1439 هـ)


واع / الرافدين : صرف اكثر من 4553 معاملة سلف المتقاعدين
2017/12/28 | 09:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / الرافدين : صرف اكثر من 4553 معاملة سلف المتقاعدين

واع / بغداد / م .إ

اعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن صرف اكثر من 4553 معاملة سلف المتقاعدين البالغة ثلاثة ملايين دينار.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته ﴿وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ﴾انه "تم صرف اكثر من 4553 معاملة سلف المتقاعدين البالغة ثلاثة ملايين دينار".

واضاف انه "تم رفع مبلغ السلفة الى احدى ادوات الدفع الالكتروني الخاصة بالمتقاعد وبالتالي فان المتقاعد بإمكانه سحب المبلغ في اي وقت شاء او ابقاءها في رصيده الشهري".

واوضح انه "تم وضع الية ميسرة لمعرفة شمول المتقاعد بالسلفة عن طريق ارسال رسالة نصية sms لرقم هاتفه يتم فيها اخطاره بالموافقة على منحه السلفة وتحديد موعد تسلمها" .

 

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