الخميس 28 كانون الأول 2017 م (10 ربيع الثاني 1439 هـ)


غوارديولا يرشح فريقا واحدا للقب دوري الأبطال.. تعرف عليه
2017/12/28 | 09:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ متابعة

رغم سلسلة الانتصارات التي حققها الإسباني بيب غوارديولا مدربا لمانشستر سيتي، إلا أنه يرشح فريقا آ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( غوارديولا يرشح فريقا واحدا للقب دوري الأبطال.. تعرف عليه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( غوارديولا يرشح فريقا واحدا للقب دوري الأبطال.. تعرف عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).


كامل التفاصيل في: بغداد اليوم ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ حزب جديد في قضاء الشرقاط
⋙ حزب الدعوة:بإعدام صدام حسين أصبح العراق من أفضل دول العالم في كافة المجالات!!
⋙ أغلى فاتورة كهرباء في العالم
⋙ قتلى وجرحى بانفجار غربي كابل
⋙ الصحفي المختطف في الموصل: تعرضت للتعذيب بأمر من محافظ نينوى
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو..لاعب كرة قدم يضع الحكم في موقف محرج
⋙ بالفيديو...أقوي عاصفة ثلجية تضرب ولاية أمريكية منذ 59 عاما
⋙ بالصور... جولة وزير الداخلية في كربلاء
الأكثر شيوعا
كركوك كردستان
العراق داعش
بغداد اربيل
العطلة لبنان
الحشد راوة