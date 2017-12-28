غوارديولا يرشح فريقا واحدا للقب دوري الأبطال.. تعرف عليه

2017/12/28 | 09:10

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بغداد اليوم _ متابعة

رغم سلسلة الانتصارات التي حققها الإسباني بيب غوارديولا مدربا لمانشستر سيتي، إلا أنه يرشح فريقا آ...





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