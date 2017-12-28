2017/12/28 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معصوم يؤكد أهمية دور ديوان الرقابة المالية في وقف المخالفات ومتابعة الفساد

بغداد/...



أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أهمية دور ديوان الرقابة المالية في مجال وقف المخالفات ومنعها ومتابعة الفساد والحيلولة دونه.

كما أكد رئيس الجمهورية خلال لقائه بقصر السلام في بغداد رئيس ديوان الرقابة المالية صلاح نوري خلف بحسب بيان رئاسي تلقتهُ "عين العراق نيوز"، أهمية توفير كامل الدعم والإسناد لديوان الرقابة المالية وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لأداء موظفيه من أجل تنفيذ عملهم الرقابي في جميع دوائر الدولة".

وأثنى رئيس الجمهورية "على الدور المهم الذي يضطلع به الديوان كمؤسسة راسخة ومتماسكة بخبرات موظفيها وحرصهم على المال العام وبأدائهم المهني المعهود".

وقدم رئيس ديوان الرقابة المالية خلال اللقاء" شرحا مفصلا عن عمل الديوان وجهوده من أجل التنسيق مع السلطتين التنفيذية والتشريعية في مجال متابعة تقارير الديوان السنوية وبما يخدم الحفاظ على المال العام والحد من الفساد والانتهاء منه".

وجرى التأكيد خلال اللقاء على ضرورة إسراع الجهات المختصة بإتمام الحسابات الختامية".انتهى3

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