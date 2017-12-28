التيتي الحبيب - الدولة ومفهوم الكتلة الطبقية السائدة بالمغرب

2017/12/28 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التيتي_الحبيب كيف يحدد اليسار المغربي طبيعة الدولة المغربية وكيف يرى لبنيتها الطبقية؟ في الجواب على السؤال لا بد من تدقيق عن اي يسار نتكلم.بالنسبة لليسار الاصلاحي ذي الطبيعة الاشتراكية الديمقراطية والذي لم يعد يؤمن بالماركسية وبمنهاجها في التحليل اصبحت تحاليله السياسية تتحاشى التطرق للخلفية الطبقية للدولة، وإذا فعلت، فإنها تحصر ذلك في الاشارة العامة الى الطبقة الحاكمة والى النظام او المخزن.بينما ال......

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