الخميس 28 كانون الأول 2017 م (10 ربيع الثاني 1439 هـ)


نائبة محافظ بطرسبورغ: حصيلة انفجار أمس 13 شخصا
2017/12/28 | 09:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكدت آنا ميتيانينا، نائبة محافظ مدينة بطرسبورغ، أن إجمالي عدد الإصابات في حادث متجر بطرسبورغ وصل إلى 13 شخصًا.

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