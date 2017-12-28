نائبة محافظ بطرسبورغ: حصيلة انفجار أمس 13 شخصا

2017/12/28 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت آنا ميتيانينا، نائبة محافظ مدينة بطرسبورغ، أن إجمالي عدد الإصابات في حادث متجر بطرسبورغ وصل إلى 13 شخصًا.

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