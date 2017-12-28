الاسلامية الكردستانية:البارزاني فقد الأمل في تقريب الأحزاب الكردية

2017/12/28 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 28 دجنبر 2017 - 9:17 ص

السليمانية/ شبكة أخبار العراق- اكدت الجماعة الاسلامية الكردستانية، الخميس، ضرورة تطهير سجلات الناخبين من “الفضائيين”، قبل الحديث عن اجراء اي إنتخابات في كردستان، فيما اعتبرت ان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني فشل في تقريب وجهات نظر الاطراف الكردية.وذكر مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للجماعة الاسلامية محمد حكيم في بيان , ان” الجماعة وحركة التغيير بصدد تطهير سجلات الناخبين التي فيها مئات الآلاف من الفضائيين والاسماء المكررة والمتوفين، قد تستخدمها احزاب سياسية لصالحها في عملية الانتخابات “،مشيرا الى ” ان نيجيرفان بارزاني فقد الامل في تقريب وجهات النظر بين الاطراف السياسية المتنازعة “.واكد” ضرورة وجود المنظمات الدولية والمراقبين الاجانب للاشراف على الانتخابات في الاقليم بغية اجرائها بعيدا عن التزوير والتلاعب باصوات الناخبين”.

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