باسم قاسم: سنواجه اليمن غداً من أجل الصدارة

2017/12/28 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]أكد مدرب المنتخب الوطني باسم قاسم أن الحديث عن ضمان تأهل فريقه لنصف نهائي خليجي 23 مرفوض، مؤكدا أن أسود الرافدين أمام مباراة حاسمة أمام اليمن ستقرر مصير المجموعة.وذكر قاسم في تصريح صحفي "علينا أن نفكر قبل مباراة الغد أننا فقدنا نقطتين مهمتين في المباراة الأولى، وعلينا ان نحترم فريق اليمن الذي قدم مباراة مميزة أمام البحرين وسيلعب مباراته الأخيرة دون ضغوطات".واوضح ان "المباراة غير محسومة وعلينا أن نركز من أجل الخروج بالنقاط الثلاث وتصدر المجموعة".وأشار إلى أن "الفريق قدم مباراة جيدة أمام قطر وعلينا أن نواصل العروض المميزة وسنخوض مباراتنا يوم غد بتشكيلتنا الأساسية".وتابع "أرفض الحديث عن رغبتي في مواجهة أي فريق في نصف النهائي، ففريقنا مازال في المنافسة ولا يهمنا مواجهة أي فريق في حال تأهل المنتخب".وأوضح ان "الفريق أكمل تحضيراته لمباراة الغد وهدفنا مواصلة الأداء المميز في كل مباراة بشكل تصاعدي".وأكمل "سمحنا للاعبين إبراهيم بايش وأحمد عبد الرضا بالالتحاق بالمنتخب الاولمبي في المباراة التجريبية امام الأولمبي القطري".يشار إلى أن العراق يتصدر المجموعة الثانية بأربع نقاط من تعادل أمام البحرين وفوز على قطر.

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