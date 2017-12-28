عبد الواحد:حزب بارزاني حزب “قذر” ويجب إنهاء وجوده في كردستان

2017/12/28 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 28 دجنبر 2017 - 9:23 ص

بغداد/ شيكة أخبار العراق- وصفت رئيس كتلة التغير النيابية النائبة سروة عبد الواحد ،الخميس، الحزب الديمقراطي بـ”القذر ” .وذكرت عبد الواحد في حديث صحفي لها اليوم: ان الحزب الديمقراطي اذل هذا الشعب بجميع مكوناته واليوم هو من اجل بقائه في السلطة مستعد ان يدفع أي شيء وهو من دمر مؤسسسات الدولة في اقليم كردستان .مبينه ان “المظاهرات عفوية شعبية خرجت للقضاء على حزب الديمقراطي الكردستاني واخفاء جميع وجوهه”.

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