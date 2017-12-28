الخميس 28 كانون الأول 2017 م (10 ربيع الثاني 1439 هـ)


نقابة اطباء العراق توجه بإغلاق مراكز للتجميل ببغداد لمخالفتها شروط السلامة
2017/12/28 | 09:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- التاتو والمساج

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