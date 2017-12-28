قطر تسمح بتناول المواد الكحولية في كأس العالم 2022

2017/12/28 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط الحكومة القطرية واللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 إلى السماح بتناول الخمر في الدولة خلال احتضان فعاليات البطولة العالمية بكرة القدم.

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