الجار الله: مؤتمر المانحين لإعادة اعمار العراق سيشهد اشراك القطاع الخاص

2017/12/28 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصاد

منذ 2017-12-28 الساعة 09:13 (بتوقيت بغداد)

متابعة ـ موازين نيوز

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، إن مؤتمر المانحين لإعادة اعمار العراق المقرر أن تستضيفه الكويت مطلع العام المقبل بتوجيهات أميرية سامية "سيشهد توجها وفلسفة جديدة عبر إشراك القطاع الخاص في عملية الاعمار".

واوضح الجارالله في تصريح للصحفيين على هامش مشاركته في الندوة التي نظمها معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي حول عضوية الكويت غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للعامين (2018-2019) أن "دولة الكويت تحركت بشكل فعلي ونسقت مع البنك الدولي كشريك فاعل في اعادة الاعمار في مختلف مناطق العالم".

وأوضح أن هذا المؤتمر سيكون برئاسة خمس جهات هي الاتحاد الاوروبي والعراق والكويت والأمم المتحدة والبنك الدولي.

وأفاد بأن الكويت بدأت اتصالاتها مع البنك الدولي عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لصياغة صورة وطبيعة هذا المؤتمر إلى جانب بنوده ومن سيشارك فيه.

وأعرب عن تفاؤله بأن يمكن المؤتمر الأشقاء في العراق من تجاوز مرحلة صعبة بسبب الدمار الذي حدث جراء مواجهة ما يسمى بتنظيم الدولة (داعش) الإرهابي.

وأكد الجارالله عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية لنحو 70 دولة من دول التحالف الدولي لمواجهة (داعش) خلال أحد أيام المؤتمر مبينا أن هذا الاجتماع هو استمرار لمؤتمرات سابقة بهدف وضع الاستراتيجيات والخطط لمواجهة الإرهاب بصفة عامة.انتهى29/م ح ن

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