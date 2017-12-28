الخميس 28 كانون الأول 2017 م (10 ربيع الثاني 1439 هـ)


ارمينيا تعول على الطاقة الشمسية لخفض اعتمادها على روسيا
2017/12/28 | 09:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يريفان - أ ف ب تعتمد أرمينيا منذ وقت طويل على روسيا لتأمين حاجتها من الطاقة، لكنها تسعى حالياً إلى الحد من هذا الارتباط متجّهة إلى مجال الطاقة الشمسية.

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