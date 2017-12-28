ارمينيا تعول على الطاقة الشمسية لخفض اعتمادها على روسيا

2017/12/28 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يريفان - أ ف ب تعتمد أرمينيا منذ وقت طويل على روسيا لتأمين حاجتها من الطاقة، لكنها تسعى حالياً إلى الحد من هذا الارتباط متجّهة إلى مجال الطاقة الشمسية.وتستـــورد هذه...

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