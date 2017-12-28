اليابان تمنح العراق قرضاً بملياري دولار لتأهيل مصفى البصرة

2017/12/28 | 09:40

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، إن الحكومة اليابانية وافقت على منح العراق قرضا بقيمة ملياري و(100) مليون دولار لتنفيذ مجموعة من المشاريع التأهيلية في مصفى البصرة النفطي، مشيرة الى ان نسبة الفائدة من هذا القرض تبلغ 2% وتسدد على مدة (40) عاما.

وذكر رئيس اللجنة علي شداد الفارس في بيان صحفي حصلت "الاقتصاد نيوز" على نسخة منه ، إنه "سيتم تخصيص هذه المبالغ لتنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية والإستراتيجية في مصطفى البصرة كمشروع (هدرجة زيت الغاز) بطاقة (20) ألف برميل يوميا ، إضافة الى مشروع وحدة التكسير بالعامل المساعد (FCC) الذي يعتبر الأكبر من نوعه ضمن مشاريع التصفية".

واوضح، ان "هذه المشاريع تهدف الى تطوير المصفى المذكور والوصول به الى إنتاج يومي يقدر بــ (4500) طن من البنزين المحسن و(27000) برميل من زيت الوقود و(40000) برميل من زيت الغاز المهدرج الذي ينتج لأول مرة في العراق وحسب المواصفات العالمية ، إضافة الى إنتاج (500) طن من الغاز السائل مما يعزز الحاجة الفعلية".

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