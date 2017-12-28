2017/12/28 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / عبطان يصل طهران لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك في مجال الشباب والرياضة

28/12/2017 09:41:00 AM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / م .إ

وصل وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، إلى العاصمة الإيرانية طهران لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك في مجال الشباب والرياضة.

وذكر بيان للوزارة تلقته﴿ وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ﴾ إن "وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، على رأس وفد رياضي لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الجانب الإيراني في مجال الشباب والرياضة".

وأوضح البيان أن "الوفد ضم إلى جانب الوزير مستشار وزارة الشباب والرياضة حسن الحسناوي والأمين العام للجنة الأولمبية العراقية حيدر الجميلي والأمين المالي سرمد عبد الاله وعضو اتحاد الكرة يحيى كريم واللاعب الدولي السابق عماد محمد".

يذكر ان هذه الاتفاقية هي الثالثة من نوعها التي يوقعها العراق مع الدول المجاورة، بعد اتفاقيتي قطر والسعودية.

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