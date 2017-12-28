المؤتمر الوطني يكشف حقيقية سفر أحمد الجلبي الى اسرائيل سنة 2007

2017/12/28 | 09:45

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بغداد اليوم- بغداد

كشف حزب المؤتمر الوطني العراقي، اليوم الخميس، حقيقة سفر زعيمه الراحل أحمد الجلبي، الى اسرائي...





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