التربية: المدارس التي ستوجه الطلاب بعدم الدوام اليوم في نينوى ستتعرض للمساءلة

2017/12/28 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىأكد وزير التربية محمد إقبال عمر الصيدلي، اليوم الخميس، أنه يقف متضامناً مع كافة مطالب الكوادر التربوية في نينوى، منبهاً إلى أهمية التعبير عنها وفق السياقات القانونية.

وبين إقبال في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي الخاص، تلقى “النور نيوز” نسخة منه إن “دعوات الاضراب عن الدوام اليوم الخميس في نينوى سيتم التعامل معها وفق القانون” مضيفاً أن “المطالبة بالحقوق يجب ألا تخل بالدوام الرسمي ، ومن الممكن التعبير عن المواقف بعد اوقات الدوام”.

كما شدد على إن “الادارات التي ستوجه الطلاب بعدم الدوام ستتعرض للمساءلة القانونية” موضحاً أنه “سيتم تكليف الاشراف التربوي بالزيارات الميدانية ورصد حالات الاضراب وعدم الالتزام بتوجيهات الوزارة”.

