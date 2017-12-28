الصحفي المختطف في الموصل: تعرضت للتعذيب بأمر من محافظ نينوى

2017/12/28 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى – كركوك ناو قال الصحفي الذي تعرض للاختطاف الاسبوع الماضي في مدينة الموصل والذي هرب من المدينة بعد اطلاق صراحه ان محافظ نينوى امر بتعذيبه واحتجازه.اختطف الصحفي محمد أمين الحمداني يوم الثلاثاء الماضي 19-12 بعدما استدعي للحضور الى مبنى محافظة نينوى بطلب من نوفل السلطان محافظ نينوى لدى وصوله الى مبنى المحافظة، وكان […]

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