الخميس 28 كانون الأول 2017 م (10 ربيع الثاني 1439 هـ)


قتلى وجرحى بانفجار غربي كابل
2017/12/28 | 09:50
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