إريك تن هاغ مدرباً جديداً لأياكس أمستردام

2017/12/28 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكد نادي العاصمة الهولندية على موقعه الإلكتروني "أياكس وأوتريخت توصلا إلى اتفاق يتعلق بانتقال إريك تن هاغ إلى أياكس".

وأوضح النادي أن "تن هاغ سيوقع قريباً عقداً لمدة عامين ونصف العام سيبدأ من الأول من كانون الثاني/يناير المقبل"، مؤكداً تقارير متداولة في هولندا منذ الجمعة الماضي.

وكانت إدارة أياكس أمستردام استبعدت المدرب مارسيل كايزر والمدرب المساعد هيني سبايكرمان ودينيس برغكامب الخميس الماضي بعدما اعتبرت أنها "فقدت الثقة في قدراتهم".

ويحتل أياكس المركز الثاني في الدوري بفارق 5 نقاط خلف أيندهوفن المتصدر، بيد أنه عاش مؤخراً خيبات كبيرة على الصعيد الأوروبي.

وخرج أياكس وصيف بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي، من الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا على يد نيس الفرنسي، ثم من الدور الفاصل المؤهل إلى الدوري الأوروبي على يد روزنبورغ النرويجي.

وهي المرة الأولى منذ موسم 1966-1967 التي يغيب فيها النادي الأكثر تتويجاً في هولندا عن الكؤوس الأوروبية.

وكان أياكس عين كايزر في حزيران/يونيو الماضي خلفاً لبيتر بوس الذي انتقل إلى بوروسيا دورتموند الألماني، قبل إقالته الشهر الماضي.

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