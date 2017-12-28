خليجي 23 - الإمارات تخطف بطاقة التأهل رغم الأداء الضعيف أمام الكويت

2017/12/28 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد جزر فيسبوك تويتر أنهى منتخب الكويت مشواره في بطولة الخليج بنسختها الـ23 بتعادل سلبي مع نظيره منتخب الإمارات في مباراة الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ونجح منتخب الإمارات في الخروج بنقطة ثمينة من مباراته أمام الأزرق، ليضمن التأهل الرسمي للمربع الذهبي بعد خسارة السعودية أمام عمان.

وكان منتخب السعودية قد خسر أمام منتخب عمان بهدفين نظيفين في نفس المجموعة، ليتأهل منتخبا عمان والإمارات للدور المقبل.



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وفشل منتخب الكويت في تحقيق أي فوز له في مبارياته الثلاث بدور المجموعات، ليخيب آمال جماهيره ويودع البطولة من الدور الأول.

وبهذه النتائج رفع المنتخب العُماني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما يملك الأخضر السعودي 4 نقاط في المركز الثالث، في حين يملك المنتخب الإماراتي 5 نقاط في المركز الثاني.

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