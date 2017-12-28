الخميس 28 كانون الأول 2017 م (10 ربيع الثاني 1439 هـ)


#عباس علي العلي - ثنائية الحب والجنون (رزاق المخبل دين ودينار ودنبك) ح4
2017/12/28 | 21:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عباس_علي_العلي ((3))بعد أن توفيت الجدة لم يعد لرزاق مكانا في البيت بعد أحتشاد النساء في البيت للتعزية، فقد ذهبت من كانت تستطيع وحدها أن تمنعه من الخرو للشارع، مضت أشهر عديدة وهو حبيس الدار وغرفته المظلمة ها هو لأول مرة يرى الشارع والدربونة والناس، لم يكن خروجه إلا أعلانا لحديث الهمس الذي كان يدور في المحلة (رزاق المخبل) أمامهم ليتحول الهمس إلى صراخ للأطفال وأعلان موت ذلك الشاب المؤدب الذكي الذي كان أمنية كل ......

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